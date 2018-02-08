АРМА заявило о нападении неустановленных вооруженных лиц

Об инциденте проинформированы правоохранительные органы.

Фото: facebook.com/LarysaSargan

Национальное агентство Украины по возврату активов, полученных коррупционным способом, заявило о нападении неизвестных вооруженных людей в масках.

Об этом сообщается на странице Нацагентства в Фейсбуке.

"Неустановленные лица в масках и вооруженные холодным оружием, дубинками и помповыми ружьями, угрожают представителям компании, которой сегодня были переданы в управление три этажа бизнес-центра "Гулливер", - говорится в заявлении АРМА.

Нацагентство отмечает, что пока единственным законным владельцем указанных помещений является компания-управляющий - на основании договора управления имуществом.

"Соответственно, все препятствия такому управлению являются незаконными и нарушают как права компании-управляющего, так и данное решение следственного судьи, что является уголовно наказуемым деянием. Любое противодействие является недопустимым. Об угрозе уже проинформированы правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

Напомним, Нацагентство АРМА получило в управление все помещения на 31-33 этажах бизнес-центра "Гулливер" в Киеве . Там, в частности, размещаются редакции газеты, сайта и радио "Вести". Помещения были арестованы в рамках уголовного производства против бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко.

В четверг, 8 февраля, представители Главной военной прокуратуры и Нацполиции пришли в "Гулливер" и обеспечили выполнение определения Печерского суда от 28 сентября, преодолев сопротивление неустановленных лиц.