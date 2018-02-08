Сотрудники Сбербанка майнят криптовалюту прямо на рабочем месте

В конце прошлого года Сбербанк совершил покупку очень большого количества мощных видеокарт якобы для своей лаборатории искусственного интеллекта. Прозвучало это недостаточно убедительно на фоне бума майнинга, плюс это стало причиной дефицита карт, и сегодня правда всплыла на поверхность.



Как оказалось, закупленные карты использовались сотрудниками Сбербанка с целью майнинга криптовалюты, о чем сообщил сам Герман Греф. Конечно же, он не стал уточнять имена тех, кто использовал свое положение для личного обогащения. Также было подчеркнуто, что майнинг осуществлялся в тайне, и что сам Сбербанк официально не занимается подобным видом финансовой деятельности.



В целом г-н Греф подметил, что банк с зеленым логотипом закупал видеокарты, не полностью подходящие для майнинга, так что нелегальных «шахтеров», скорее всего, ждет очень увлекательное приключение по поиску новой работы во время экономического кризиса. Герман Греф официально не рекомендует россиянам связываться с криптовалютой по причине нестабильности ее курса, а мы в свою очередь добавим, что скоро в стране заработает закон, облагающий любые действия с криптой непомерными налогами. Так что всем майнерам рекомендуется переехать в Белоруссию, где любые налоги на крипту отменены до 2023 года.