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2023-02-04
Україна співпрацює з фінансовими розвідками 147 країн щодо руху російських коштів, спрямованих на війну в Україні
Підозрілих фінансових операцій виявлено на 59 млрд гривень, інформує
Державна служба фінансового моніторингу України підбила підсумки 345 днів протидії Російській Федерації на фінансовому фронті, у війні, що розв'язала країна-агресорка проти України. Відповідна
Як випливає з оприлюдненої інформації, на сьогодні Україна співпрацює зі 147 іноземними фінансовими розвідками, до яких уже направлено 1294 запити щодо спільних фінрозслідувань стосовно РФ.
Лія Ільченко, ZN.ua