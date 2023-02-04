Україна співпрацює з фінансовими розвідками 147 країн щодо руху російських коштів, спрямованих на війну в Україні

Державна служба фінансового моніторингу України підбила підсумки 345 днів протидії Російській Федерації на фінансовому фронті, у війні, що розв'язала країна-агресорка проти України. Відповідна інфографіка оприлюднена на сайті Держфінмоніторингу.

Як випливає з оприлюдненої інформації, на сьогодні Україна співпрацює зі 147 іноземними фінансовими розвідками, до яких уже направлено 1294 запити щодо спільних фінрозслідувань стосовно РФ .