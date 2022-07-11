Російські агресори цілеспрямовано знищують посіви зернових

Це є прямим порушенням Женевської конвенції, стверджує Гюндуз Мамедов, інформує ZN.ua.

Російські агресори цілеспрямовано знищують посіви зернових

Протягом тижня у Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській областях регулярно спалахували пожежі внаслідок російських обстрілів. Постраждали посіви зернових культур.

Про це повідомляє в Twitter доктор юридичних наук, заступник генерального прокурора України 2019-2021 років. Гюндуз Мамедов.

За його словами, атаки на сільськогосподарські території заборонені Женевською Конвенцією та несуть загрозу голоду у світі.

Женевські конвенції — чотири міжнародні договори та три додаткові протоколи, які встановлюють міжнародно-правові стандарти гуманного звернення під час війни. Під Женевською конвенцією як терміном однині зазвичай розуміють угоди 1949 року, укладені після Другої світової війни.

Відповідно до них, воюючі сторони зобов'язані захищати громадянське населення. Руйнування громадянської інфраструктури заборонено.

Російські агресори діють всупереч міжнародним документам, що зобов'язують: руйнуються житлові будинки, громадянська інфраструктура, гинуть мирні люди.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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