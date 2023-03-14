Райффайзенбанк закрив перекази у євро майже у всі російські банки

Найбільший іноземний банк «Райффайзен» закрив можливість переказувати євро в абсолютну більшість російських банків. Про це кредитна організація попередила клієнтів.

Райффайзенбанк закрив перекази у євро майже у всі російські банки
Фото: depositphotos

Що це означає

Тепер здійснювати перекази в євро можна лише в 19 російських банків, у тому числі в Авангард, Ак Барс, Санкт-Петербург, Зеніт, Уралсіб та інші кредитні організації. Обмеження пов'язане із позицією одного з банків-кореспондентів. Якщо потрібно банку немає в списку, «Райффазен» рекомендує клієнтам конвертувати євро в рублі або долари перед тим, як робити переказ.

Примітно, що у списку банків, у які дозволено здійснювати перекази, є кілька кредитних організацій, які потрапили під американські блокуючі санкції, наприклад, Уралсиб або Металлінвестбанк. Ймовірно, причина полягає в тому, що перекази йдуть не в доларах, а в євро.

Крім того, Райффайзенбанк повністю закрив можливість російським компаніям здійснювати перекази у валюті до інших банків, пише телеграм-канал MarketOverview.

Австрійська кредитна організація також встановила ліміт з ЗЕД-контрактів на обліку в інших банках на рівні 10 млн доларів або євро.





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