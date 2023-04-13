Японія виділить Україні $3,5 млрд прямої фінансової допомоги

Гроші мають допомогти Києву профінансувати пріоритетні видатки.

Японський уряд планує спрямувати в Україну 3,5 мільярда доларів прямої бюджетної підтримки впродовж 2023 року. Це підтвердив міністр фінансів Японії Сунічі Судзукі під час зустрічі з українським колегою Сергієм Марченко в США, повідомила пресслужба Мінфіну нашої держави, інформує ZN.ua.

Японія виділить Україні $3,5 млрд прямої фінансової допомоги
© Офіс президента

Як зазначається, кошти планують спрямувати на пріоритетні видатки, зокрема соціальні та гуманітарні.

Під час зустрічі сторони також говорили про потреби держбюджету на відновлення та реконструкцію. Токіо висловив готовність допомогти Києву з відбудовою, у тому числі через потенційні спільні проєкти.

"Україна надзвичайно цінує внесок Японії у пришвидшення нашої перемоги у війні, зокрема через системне надання фінансової, гуманітарної допомоги та санкційний тиск на Росію. Головуючи в G7 у 2023 році, Японія демонструє принципове лідерство у підтримці українського питання на порядку денному міжнародних заходів, а також у покращенні координації фінансової допомоги для України", – заявив Марченко.

За даними Мінфіну, з початку повномасштабного вторгнення Росії в нашу країну Японія вже надала 581 мільйон доларів пільгового фінансування.


Максим Царук, ZN.ua





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