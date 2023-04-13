Японія виділить Україні $3,5 млрд прямої фінансової допомоги

Гроші мають допомогти Києву профінансувати пріоритетні видатки.

Японський уряд планує спрямувати в Україну 3,5 мільярда доларів прямої бюджетної підтримки впродовж 2023 року. Це підтвердив міністр фінансів Японії Сунічі Судзукі під час зустрічі з українським колегою Сергієм Марченко в США , повідомила пресслужба Мінфіну нашої держави, інформує ZN.ua .

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Як зазначається, кошти планують спрямувати на пріоритетні видатки, зокрема соціальні та гуманітарні.

Під час зустрічі сторони також говорили про потреби держбюджету на відновлення та реконструкцію. Токіо висловив готовність допомогти Києву з відбудовою, у тому числі через потенційні спільні проєкти.

"Україна надзвичайно цінує внесок Японії у пришвидшення нашої перемоги у війні, зокрема через системне надання фінансової, гуманітарної допомоги та санкційний тиск на Росію. Головуючи в G7 у 2023 році, Японія демонструє принципове лідерство у підтримці українського питання на порядку денному міжнародних заходів, а також у покращенні координації фінансової допомоги для України", – заявив Марченко.

За даними Мінфіну, з початку повномасштабного вторгнення Росії в нашу країну Японія вже надала 581 мільйон доларів пільгового фінансування.