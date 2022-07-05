МВФ озвучив пріоритетний напрямок щодо України

МВФ забезпечив екстрене фінансування України.

МВФ озвучив пріоритетний напрямок щодо України
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Міжнародний валютний фонд (МВФ) вважає реакцію української влади на економічні та фінансові наслідки війни вражаючою. Про це повідомив директор Європейського департаменту МВФ Альфред Каммер під час конференції щодо відновлення України у Лугано.

«Реакція влади на економічні та фінансові наслідки війни була вражаючою», – підкреслив представник Фонду, інформує ZN.ua.

За його словами, екстрене фінансування України з початку вторгнення РФ становило $1,4 млрд. Також МВФ створив Спеціальний адміністрований рахунок для грантів та позичок від донорів. Каммер наголосив, що макроекономічна допомога України має залишатися пріоритетним напрямком для міжнародних донорів.

"Підтримка макроекономічної стабільності зараз - як платформа для відновлення та реконструкції - має залишатися пріоритетом. Вміле економічне управління в Україні необхідно доповнювати подальшою зовнішньою фінансовою підтримкою", - заявив він, передає "Укрінформ".


Оксана Лебедина, ZN.ua





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