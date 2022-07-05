МВФ озвучив пріоритетний напрямок щодо України
МВФ забезпечив екстрене фінансування України.
Міжнародний валютний фонд (МВФ) вважає реакцію української влади на економічні та фінансові наслідки війни вражаючою. Про це повідомив директор Європейського департаменту МВФ Альфред Каммер під час конференції щодо відновлення України у Лугано.
«Реакція влади на економічні та фінансові наслідки війни була вражаючою», – підкреслив представник Фонду, інформує
За його словами, екстрене фінансування України з початку вторгнення РФ становило $1,4 млрд. Також МВФ створив Спеціальний адміністрований рахунок для грантів та позичок від донорів. Каммер наголосив, що макроекономічна допомога України має залишатися пріоритетним напрямком для міжнародних донорів.
"Підтримка макроекономічної стабільності зараз - як платформа для відновлення та реконструкції - має залишатися пріоритетом. Вміле економічне управління в Україні необхідно доповнювати подальшою зовнішньою фінансовою підтримкою", - заявив він, передає "