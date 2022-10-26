З початку року на соціальні виплати із держбюджету спрямовано майже 305 мільярдів

За період з січня по вересень 2022 року на соціальні виплати з державного бюджету спрямовано 304,9 млрд грн, зокрема у вересні 34,1 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

З початку року на соціальні виплати із держбюджету спрямовано майже 305 мільярдів
Фото: slovoidilo.ua

Куди були спрямовані кошти

  • 46,8 млрд грн на виплату державних соціальних допомог, зокрема сім'ям з дітьми, із них у вересні - 5,5 млрд грн;
  • 35,8 млрд грн для надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, із них у вересні - 5,7 млрд грн;
  • 25,4 млрд грн на надання пільг і субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, із них у вересні - 1,5 млрд грн;
  • 166 млрд грн Пенсійному фонду на виплату пенсій, доплат і підвищень до пенсій, із них у вересні - 21,4 млрд грн;
  • 30,9 млрд грн на «єПідтримку», що забезпечило отримання допомоги у повному обсязі всім отримувачам, які подали заявку на одержання такої допомоги.

«Соціальна підтримка людей не менш важлива ніж військова. Тому Міністерство фінансів, попри воєнний стан, докладає максимум зусиль для вчасної виплати пенсій, доплат, надбавок і допомог. Адже так громадяни відчувають підтримку держави і розуміють, що не лишаються наодинці зі своїми проблемами», — прокоментував заступник Міністра фінансів Роман Єрмоличев.





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