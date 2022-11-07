Майже 90% усіх податків будуть спрямовані на армію та безпеку країни – Шмигаль

Новий бюджет сформований відповідно до нинішніх пріоритетів, інформує ZN.ua.

Майже 90% усіх податків будуть спрямовані на армію та безпеку країни – Шмигаль
© Офіс президента

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що більша частина податків та зборів, які сплатять фізичні та юридичні особи у 2023 році підуть на забезпечення безпеки всередині країни, а також на підсилення армії. Про це глава уряду написав на своїй сторінці у Facebook.

«Майже 90% усіх податків та зборів, які сплатять громадяни та бізнес наступного року, будуть спрямовані Урядом на нашу армію та безпеку країни. Це реалії бюджету на 2023 рік, що був ухвалений цього тижня», - заявив Шмигаль.

За словами очільника уряду, на ЗСУ та безпекові питання виділено близько 1,1 трильйона гривень, майже 450 мільярдів гривень підуть на соціальні програми та пенсії. 176 мільярдів гривень на охорону здоров’я і 156 мільярдів на освіту. Це чотири головні статті видатків. Власні доходи держави складуть 1,3 трильйона гривень, а видатки — 2,6.

Прем’єр-міністр також повідомив, за рахунок чого будуть закривати бюджетний дефіцит у наступному році.

«Дефіцит у більш ніж 20% ВВП плануємо закрити завдяки підтримці міжнародних партнерів, з якими постійно ведемо перемовини про нові програми фінансування», - додав він.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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