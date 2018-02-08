"Укрэнерго" модернизирует одну из самых мощных экспортных ЛЭП
После интеграции с ENTSO-E обмен электроэнергией значительно возрастет.
Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" и оператор системы передачи MAVIR (Венгрия) подписали меморандум о модернизации межгосударственной ЛЭП 750 кВ "Западноукраинская - Альбертирша". Это одна из самых мощных экспортных ЛЭП, пропускная способность которой ограничивается сегодня только генерирующей способностью "Бурштынского острова".
Об этом говорится на сайте "Укрэнерго".
Стороны договорились до 1 апреля 2018 года разработать и финализировать общий план действий для реализации проекта и определить технические решения для реконструкции. MAVIR до конца 2019 года построит новую подстанцию 750/400 кВ "Саболчбака", на которую будет заведена межгосударственная воздушная линия 750 кВ "Западноукраинская - Альбертирша", а "Укрэнерго" проведет дополнительную транспозицию проводов, а также организует оптико-волоконный канал связи на смежных воздушных линиях 220-400 кВ, идущих в Венгрию.
"При параллельной работе с ENTSO-E обмен электроэнергией значительно возрастет и будет зависеть только от излишков электроэнергии, которые будут в ОЭС Украины. Линия 750 кВ "Западноукраинская - Альбертирша" станет мощной технологической артерией для межгосударственных перетоков и торговли электроэнергией со странами ЕС", - цитирует пресс-служба слова операционного директора "Укрэнерго" Алексея Брехта.
Венгрия является одним из ключевых импортеров украинской электроэнергии с ежегодным средним объемом около 3 млрд кВт-час.
Напомним, что в июне 2017 года компания "Укрэнерго" подписала договор об условиях присоединения энергосистемы Украины к европейской энергосистеме ENTSO-E. Синхронизация с ENTSO-E требует не только выполнения целого ряда технологических мероприятий, но и перестройки всего рынка электроэнергии в стране с переходом на рыночные механизмы, когда любой потребитель в Украине сможет импортировать электроэнергию из любой страны ЕС, а любой производитель электроэнергии - экспортировать ее конечному потребителю в Европу.
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Финансы
08.02.2018 15:16