"Укрэнерго" модернизирует одну из самых мощных экспортных ЛЭП

После интеграции с ENTSO-E обмен электроэнергией значительно возрастет.

Фото: ua.energy

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" и оператор системы передачи MAVIR (Венгрия) подписали меморандум о модернизации межгосударственной ЛЭП 750 кВ "Западноукраинская - Альбертирша". Это одна из самых мощных экспортных ЛЭП, пропускная способность которой ограничивается сегодня только генерирующей способностью "Бурштынского острова".

Об этом говорится на сайте "Укрэнерго".

Стороны договорились до 1 апреля 2018 года разработать и финализировать общий план действий для реализации проекта и определить технические решения для реконструкции. MAVIR до конца 2019 года построит новую подстанцию 750/400 кВ "Саболчбака", на которую будет заведена межгосударственная воздушная линия 750 кВ "Западноукраинская - Альбертирша", а "Укрэнерго" проведет дополнительную транспозицию проводов, а также организует оптико-волоконный канал связи на смежных воздушных линиях 220-400 кВ, идущих в Венгрию.

"При параллельной работе с ENTSO-E обмен электроэнергией значительно возрастет и будет зависеть только от излишков электроэнергии, которые будут в ОЭС Украины. Линия 750 кВ "Западноукраинская - Альбертирша" станет мощной технологической артерией для межгосударственных перетоков и торговли электроэнергией со странами ЕС ", - цитирует пресс-служба слова операционного директора "Укрэнерго" Алексея Брехта.

Венгрия является одним из ключевых импортеров украинской электроэнергии с ежегодным средним объемом около 3 млрд кВт-час.