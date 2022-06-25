Ринок праці в Україні: 20 безробітних на одну вакансію

Ринок праці в Україні оговтується і швидко відроджується порівняно з початком війни. Кількість вакансій зростає. Проте разом із кількістю вакансій росте й чисельність претендентів на одне робоче місце.

Ажіотаж на ринку праці в Україні: вакансій у 20 разів менше, ніж безробітних

Про те, що зараз відбувається на ринку праці, розповів в ефірі всеукраїнського телемарафону керівник порталу з пошуку роботи work.ua Артур Міхно.

Початок повномасштабного військового вторгнення завдав українському ринку праці руйнівного удару, каже Артур Міхно. На початку війни багато підприємств або зовсім припинили свою роботу, або різко скоротили програму, а відтак були змушені скорочувати й персонал. Відповідно різко зменшилася кількість вакансій.

Проте зараз ринок праці впевнено відроджується. З кожним тижнем, каже Артур Міхно, він приростає приблизно на 10%. Та водночас і чисельність претендентів на одне місце також зростає. Адже до тих безробітних громадян, які вже були на початку війни, додаються ще й ті українці, які повертаються з-за кордону. Отже тепер кількість претендентів на одну вакансію в 3-5 разів вища зо довоєнну. І якщо до війни на одне робоче місце претендували 3-4 особи, то тепер їх налічується 15-20.

Ажіотаж на ринку праці в Україні: вакансій у 20 разів менше, ніж безробітних

"На початку вторгнення кількість вакансій знизилася просто катастрофічно, і падіння було майже в 15 разів. До початку війни на сайті було майже 90 тис. актуальних вакансій, і кількість знизилася до 6 тис. З початку квітня кількість актуальних вакансій постійно зростає, ми бачимо цей тренд, і зараз вже більше 30 тис. актуальних вакансій. Приблизно щотижня ринок повертається на 10%. Якщо, наприклад, до війни 3-4 кандидати, то зараз 15-20 кандидатів на одне місце", - розповів аналітик.

Водночас, кількість відвідувачів сайту work.ua зараз приблизно така сама, як була й до війни – близько 500 тисяч. Це не лише безробітні, але й ті люди, що мають роботу, та воліли би влаштуватись на краще місце.

Найбільше вакансій – у сфері продажу, каже Артур Міхно. Крім того, є немало пропозицій для водіїв, бухгалтерів, логістів і представників робітничих професій.

Нагадаємо, стало відомо, які зарплати пропонують українцям, що працюють дистанційно.


Марченко Любов, Тудей





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