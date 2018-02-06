В аэропорту "Борисполь" таможенники изъяли у россиянина 90 тыс. евро и 225 долларов

Пассажир не предоставил таможенной декларации, оформленной надлежащим образом.

В аэропорту "Борисполь" таможенники изъяли у россиянина 90 тыс. евро и 225 долларов
Фото: ГФС

Работники таможенного поста международного аэропорта "Борисполь" зафиксировали попытку незаконного ввоза максимальной в этом году суммы валюты.

Об этом сообщается на сайте Государственной фискальной службы.

Отмечается, что гражданин РоSSии, прилетевший авиарейсом транзитом через Латвию, пытался ввезти на территорию Украины с нарушением таможенных правил 100 тыс. евро и 225 долларов США.

"Для прохождения таможенного контроля гражданин самостоятельно выбрал упрощенную систему - «зеленый коридор», где, в частности, предусмотрено наличие у граждан наличных в сумме, не превышающей 10 тыс. евро (или эквивалент этой суммы в другой валюте). На момент прохождения контроля пассажир не предоставил таможенной декларации, оформленной надлежащим образом, и до пересечения «белой линии» к таможенникам не обращался", - говорится в сообщении.

После пересечения "белой линии", которая означает окончание "зеленого коридора", таможенники поинтересовались у мужчины о наличии у него наличности, на что он ответил, что "имеет при себе много денег" - 100 тыс.

"После этого пассажира пригласили в служебную комнату, где он выдал 225 долларов США и 100 тыс. евро, которые находились в плечевой сумке. Указанная наличные перемещалась без признаков сокрытия. Из обнаруженной суммы гражданину, согласно действующему законодательству, было пропущено 10 тыс. евро. Изъято по протоколу по ст. 471 Таможенного кодекса Украины до вынесения судом решения по делу - 225 долларов США и 90 тыс. евро", - сообщили в Фискальной службе.

Напомним, в аэропорту Одессы изъяли 43 мобильных телефона iPhone X, которые пытались ввезти без надлежащего оформления.


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