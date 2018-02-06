АМКУ оштрафував змовників на 1,5 мільйона за розпил 5 мільйонів спортцентру інвалідів

Антимонопольний комітет України визнав компанії «Спортсіті» та «Діо-спорт» винними у антиконкурентних узгоджених діях на тендерах Українського центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» загальною вартістю 7 млн грн, наклавши на фірми сумарно 1,54 млн грн штрафу. Про це свідчить рішення АМКУ від 11 січня.

У жовтні-листопаді 2015 року Український центр з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» за результатами відкритих торгів уклав кілька договорів на поставку спортивного інвентарю загальною вартістю 7,03 млн грн. З цієї суми 5,08 млн грн. отримало ТОВ «Спортсіті». По 12 з 14 лотах єдиним конкурентом фірми було ТОВ «Діо-спорт».

В результаті аналізу матеріалів справи, а також інформації, наданої Генеральною прокуратурою, Антимонопольний комітет довів узгодженість у діях згаданих компаній.

Йдеться, зокрема, про завищення обома фірмами вартості спортивних човнів марки «Філіппі» у порівнянні з їхньою ціною від компанії-виробника «Fillipi Lido SRL» вдвічі.

Збільшення вартості замовлених Центром човнів відбулось за рахунок перепродажу їх між фірмами, що за даними ГПУ мають ознаки фіктивності (ТОВ «Бром Форс» та ТОВ «Білд Комьюніті»). До прикладу, ціна двомісного човна від виробника становила 255 904 грн. Далі «Бром Форс» купило його у «Білд Комьюніті» за 593 775 грн, після чого продало компанії «Спортсіті» вже за 593 885 грн., що вже і відповідало тендерній ціни.

Попутно прокурори зафіксували, що особи, зазначені як керівники згаданих підприємств, спростовують факти господарських відносин зі «Спортсіті».

Також АМКУ дослідив єдність інтересів підозрюваних у змові фірм.

Одноосібною власницею «Спортсіті» на момент проведення закупівлі була нині 21-літня Анна Буркова. Її мати, Оксана Буркова, працювала головним бухгалтером у «Діо-спорті». З матеріалів кримінального провадження стало відомо, що у 2015 році «Спортсіті» видало Оксані Бурковій довіреність на представлення інтересів фірми у «УкрСиббанку», надавши доступ до свого банківського рахунку.

Також прокуратура встановила, що у лютому-березні 2016 року «Спортсіті» перераховувало «Діо-спорту» поворотну безвідсоткову фінансову допомогу. Додатково, допитана влітку 2016 року бухгалтер Оксана Буркова підтвердила, що між компаніями існували господарські відносини.

У межах доведення спільності підготовки конкурсних пропозицій антимонопольники взяли до уваги той факт, що Оксана Буркова підписувала документи компанії «Спортсіті» через наслідування підпису доньки (згідно з висновками судових експертиз).

Таким чином, за спотворення результатів торгів через антиконкурентні узгоджені дії «Спортсіті» отримало 680 тис. грн, а «Діо-спорт» – 860 тис. грн.

ТОВ «Спортсіті» нині перенесене у Харків і зареєстроване на Сахіба Алагозлу з Баку (Азербайджан), а ТОВ «Діо-спорт» продовжує належать Едуарду Доманському з Ірпеня, що на Київщині.

В судовому реєстрі остання ухвала по кримінальному провадженню №42016000000000473 щодо цієї закупівлі «Інваспорту» датована груднем 2017 року. Тоді слідчі отримали дозвіл на доступ до документів в «Укрсіббанку».


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
"Рошен" подал в суд на "Ашан" из-за "Киевского торта""Рошен" подал в суд на "Ашан" из-за "Киевского торта"
СБУ и прокуратура обвинили майнеров в финансировании "ДНР" и "ЛНР"СБУ и прокуратура обвинили майнеров в финансировании "ДНР" и "ЛНР"
Украинцам введут абонплату на отоплениеУкраинцам введут абонплату на отопление
Суд постановил вернуть одесскому бизнесмену Альперину 21 млн гривенСуд постановил вернуть одесскому бизнесмену Альперину 21 млн гривен
Рева рассказал, почему работодатели должны повышать зарплатыРева рассказал, почему работодатели должны повышать зарплаты
Блок рекламы


Похожие новости
«Укрспирт» скупився технологічним обладнанням у виробника з Вінниці на 50 мільйонів
Обленерго росіян заправилось у «приватівців» та «єремеєвців» на 78 мільйонів
«Львівгазвидобування» придбало «ленд крузерів» та мікроавтобусів на 9 мільйонів
У Труханова за рік розпродали нерухомості на 84 мільйона по заниженим в три-чотири рази цінам
«Укрпошта» купила у радниці Кубіва дешеві касові апарати за 5 мільйонів і заплатить 16 мільйонів за їх сервіс
Боярин розіграв із «порошенківцем» 17 мільйонів на автівки Шкода для «Укртранснафти»
Суд зумів відбити харківського дорожника від штрафу за змову, доведену АМКУ за низкою пунктів
Освітяни Кіровоградщини ще на 8 мільйонів купили вугілля втричі дорожче від «Роттердам+»
Стадіон у Житомирі за півтора роки подорожчав у одинадцять разів – до 84 мільйонів
Суд «зніс» рішення АМКУ за «безпідставну» ініціативу у виявленні тендерних порушень на Чернігівщині
Последние новости
Подгружаем последние новости