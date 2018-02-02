Чистая прибыль Alphabet в 2017 году сократилась на 35%

Холдинг Alphabet, владеющий Google, огласил финансовые результаты за четвёртый квартал 2017 года и год в целом.

По итогам квартала чистый убыток Alphabet составил $3,02 млрд против прибыли в $5,3 млрд в прошлом году. Выручка компании увеличилась на 24% в годовом сравнении и составила $32,32 млрд. Операционная прибыль достигла $7,6 млрд.

По итогам года выручка Alphabet выросла на 23% и составила $110,9 млрд. Чистая прибыль за тот же период составила $12,662 млрд – на 35% меньше, чем годом ранее ($19,5 млрд).

Выручка Google за четвёртый квартал 2017 года достигла $31,91 млрд, выручка от рекламы составила $27,227 млрд.

Количество платных кликов выросло на 43%, цена за клик уменьшилась на 14% в годовом сравнении и на 6% по сравнению с предыдущим кварталом.

Квартальная выручка подразделения Other Bets (непрофильные направления бизнеса) составила $409 млн, операционный убыток – $916 млн.


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