Чистая прибыль Alphabet в 2017 году сократилась на 35%
Холдинг Alphabet, владеющий Google,
По итогам квартала чистый убыток Alphabet составил $3,02 млрд против прибыли в $5,3 млрд в прошлом году. Выручка компании увеличилась на 24% в годовом сравнении и составила $32,32 млрд. Операционная прибыль достигла $7,6 млрд.
По итогам года выручка Alphabet выросла на 23% и составила $110,9 млрд. Чистая прибыль за тот же период составила $12,662 млрд – на 35% меньше, чем годом ранее ($19,5 млрд).
Выручка Google за четвёртый квартал 2017 года достигла $31,91 млрд, выручка от рекламы составила $27,227 млрд.
Количество платных кликов выросло на 43%, цена за клик уменьшилась на 14% в годовом сравнении и на 6% по сравнению с предыдущим кварталом.
Квартальная выручка подразделения Other Bets (непрофильные направления бизнеса) составила $409 млн, операционный убыток – $916 млн.
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Финансы
02.02.2018 09:06