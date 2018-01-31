Освітяни Кіровоградщини ще на 8 мільйонів купили вугілля втричі дорожче від «Роттердам+»

Відділ освіти, молоді та спорту Новоукраїнської районної державної адміністрації Кіровоградської області 25 січня за результатами тендеру замовив ТОВ «Сатурн» вугілля на 8,39 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч поставлять 489 т вугілля марки АМ по 7 400 грн./т, 343 т – марки АС по 7 000 грн./т і 551 т – марки ДГ КОМ по 4 300 грн./т без ПДВ.

Це на 1-2% дешевше від аналогічної закупівлі раніше у січні та на 12% дорожче від аналогічної закупівлі у вересні.

У грудні Заваллівська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів на Кіровоградщині замовила іншій фірмі вугілля АМ без розвезення на 17% дешевше – по 6 300 грн./т.

Нагадаємо, ПАТ «Центренерго» 30 січня закупила на біржових торгах у ТОВ «Шахтарськтранс» вугілля по 2400 грн/т без ПДВ. («Шахтарськтранс» належить Віктору Медведєву, зареєстрованому у за адресою: місто Торез, вул. 50 років СРСР, б. 9 кв. 35. Сусідом Медведєва за вказаною адресою є неофіційний куратор вугільної галузі Віталій Кропачов, зареєстрований в тому ж будинку в квартирі №4).

Ця ціна у перерахунку становить близько $86 за тону, що фактично відповідає вартості вугілля з формули “Роотердам+”.

Тоді як ціна найдорожчого антрациту АМ від «Сатурну» для новоукраїнських школярів дорівнює $256. Формула «Роттердам+» передбачає, що енергетики закладатимуть в тариф на електроенергію, окрім вартості самого вугілля, ще його вартість транспортування ($12) та перевалки ($7) в українському порту. Таким чином, щоб отримати ціну вугілля для Новоукраїнської РДА у $256, треба до його нинішньої ціни в голландському порту $83 додати ще $173. Це відповідає одноразовій перевалці в порту і 14-разовому перевезенню з Роттердама в Одеський порт.

Ціна угоди на відсоток нижча від очікуваної вартості закупівлі у 8,45 млн грн.

Єдиним конкурентом традиційно була ФОП Арсірій Оксана Вікторівна, причому ніхто не знижував ціну під час аукціону.

Фірма «Сатурн» Алли Бизової та Руслана Любченка орендує у Новоукраїнської РДА цілісний майновий комплекс РКП «Новоукраїнка паливо». Вона надала угоду на поставку вугілля від павлоградського ПП ВКФ «АКМА» та сертифікати від маріупольського ТОВ ПЕК «Ексіменерго» і селидівського ТОВ «Збагачувальна фабрика №105».

Бизова у 2015 році йшла від «Блоку Петра Порошенка «Солідарність» у Новоукраїнську міськраду, а раніше була її ж депутатом від «Сильної України» Сергія Тігіпка.

Любченко значиться власником істотної участі ТОВ «Санаторій «Гусарське урочище», співзасновником і підписантом якого є Сергій Тарасенко – чоловік начальника Відділу освіти, молоді і спорту Новоукраїнської РДА Тетяни Тарасенко.


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