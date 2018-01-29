Школи Cлов’янська протизаконно переплатили 8 мільйонів за «дешеве» тепло з біопалива

Заклади освіти Слов’янської міськради (Донецька обл.) в 2012-2017 роках закуповували тепло з альтернативних джерел у пов’язаних між собою приватних фірм за завищеними тарифами, на сьогодні переплата склала 7,96 млн грн.

Про це йдеться в матеріалі Богдана Красовського для «Наших грошей».

Наприкінці 2012 року освітяни Слов’янська уклали перші угоди на переведення шкіл на альтернативну систему опалення. Тоді з ТОВ «Промышленное оборудование» уклали угоди на встановлення котлів на біопаливі в двох школах. Тоді «альтернативний» тариф становив на 10% нижче, ніж у постачальника централізованого опалення ОКП «Донецьктеплокомуненерго» (у Слов’янську його відділення називається «Слов’янськтепломережа»).

Після цього міська влада почала сама будувати котельні, замовляючи ці роботи у приватних фірм. Побудовані котельні передавалися на баланс міста, а потім вони поверталися приватникам в оренду за невисокою ціною. Інвестори декларували, що ціна котельні при передачі коливалась від 1640 до 4955 грн. У підсумку й оренда складала від 8 до 24 грн на місяць.

З кожним роком тарифи на альтернативне паливо зростали. В січні 2016 року освітяни уклали перший договір, за яким вартість біопалива від «Укрекотепла» в 1885 грн/Гкал без ПДВ стала дорожчою, ніж у «Донецьктеплокомуненерго» 1672 грн/Гкал з ПДВ. З порушенням строків цей тариф пізніше затвердила Слов’янська міськрада.

З того часу по осінь 2017 року освітяни переплатили низці приватних фірм 4,63 млн грн., а восени було укладено ще низка угод, за якими незаконна переплата становила додатково ще 3,30 млн. І це при тому, що в березні 2017 року Верховна Рада прийняла зміни до закону «Про теплопостачання», за якими тариф на альтернативний обігрів має становити 90% від середнього по області на тепло з газу.

Самі ж постачальники альтернативного тепла в Слов’янські школи пов’язані між собою. Мова йде про ТОВ «Промышленное оборудование», ТОВ «Укрекотепло», ТОВ «Укрславтерм», ТОВ «Слов’янські теплові мережі», ТОВ «Промбіосервіс» та ТОВ «Краматорська енергетична компанія».

В Слов’янській міськраді надати розрахунки тарифів на альтернативне тепло не змогли, так як відповідні документи до квітня 2016 року втрачені. В свою чергу в Національній комісії, що здійснює регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг, яка за законом і повинна була затверджувати згадані тарифи до весни 2016 року, заявили, що не встановлювали тариф для жодної з групи пов’язаних фірм, які понад п’ять років опалюють освітні заклади Слов’янська.