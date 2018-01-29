Школи Cлов’янська протизаконно переплатили 8 мільйонів за «дешеве» тепло з біопалива

Заклади освіти Слов’янської міськради (Донецька обл.) в 2012-2017 роках закуповували тепло з альтернативних джерел у пов’язаних між собою приватних фірм за завищеними тарифами, на сьогодні переплата склала 7,96 млн грн.

Про це йдеться в матеріалі Богдана Красовського для «Наших грошей».

Наприкінці 2012 року освітяни Слов’янська уклали перші угоди на переведення шкіл на альтернативну систему опалення. Тоді з ТОВ «Промышленное оборудование» уклали угоди на встановлення котлів на біопаливі в двох школах. Тоді «альтернативний» тариф становив на 10% нижче, ніж у постачальника централізованого опалення ОКП «Донецьктеплокомуненерго» (у Слов’янську його відділення називається «Слов’янськтепломережа»).

Після цього міська влада почала сама будувати котельні, замовляючи ці роботи у приватних фірм. Побудовані котельні передавалися на баланс міста, а потім вони поверталися приватникам в оренду за невисокою ціною. Інвестори декларували, що ціна котельні при передачі коливалась від 1640 до 4955 грн. У підсумку й оренда складала від 8 до 24 грн на місяць.

З кожним роком тарифи на альтернативне паливо зростали. В січні 2016 року освітяни уклали перший договір, за яким вартість біопалива від «Укрекотепла» в 1885 грн/Гкал без ПДВ стала дорожчою, ніж у «Донецьктеплокомуненерго» 1672 грн/Гкал з ПДВ. З порушенням строків цей тариф пізніше затвердила Слов’янська міськрада.

Школи Cлов’янська протизаконно переплатили 8 мільйонів за «дешеве» тепло з біопалива

З того часу по осінь 2017 року освітяни переплатили низці приватних фірм 4,63 млн грн., а восени було укладено ще низка угод, за якими незаконна переплата становила додатково ще 3,30 млн. І це при тому, що в березні 2017 року Верховна Рада прийняла зміни до закону «Про теплопостачання», за якими тариф на альтернативний обігрів має становити 90% від середнього по області на тепло з газу.

Самі ж постачальники альтернативного тепла в Слов’янські школи пов’язані між собою. Мова йде про ТОВ «Промышленное оборудование», ТОВ «Укрекотепло», ТОВ «Укрславтерм», ТОВ «Слов’янські теплові мережі», ТОВ «Промбіосервіс» та ТОВ «Краматорська енергетична компанія».

Школи Cлов’янська протизаконно переплатили 8 мільйонів за «дешеве» тепло з біопалива

В Слов’янській міськраді надати розрахунки тарифів на альтернативне тепло не змогли, так як відповідні документи до квітня 2016 року втрачені. В свою чергу в Національній комісії, що здійснює регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг, яка за законом і повинна була затверджувати згадані тарифи до весни 2016 року, заявили, що не встановлювали тариф для жодної з групи пов’язаних фірм, які понад п’ять років опалюють освітні заклади Слов’янська.

Школи Cлов’янська протизаконно переплатили 8 мільйонів за «дешеве» тепло з біопалива


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Рейдеры нашли долгоиграющую схему по отъему домов и земли у украинцевРейдеры нашли долгоиграющую схему по отъему домов и земли у украинцев
"Центрэнерго" заблокировало поставки угля Львовско-Волынского бассейна"Центрэнерго" заблокировало поставки угля Львовско-Волынского бассейна
Гривна стала самой недооцененной к доллару валютой по "индексу Биг Мака"Гривна стала самой недооцененной к доллару валютой по "индексу Биг Мака"
7 украинских продуктов попали в номинацию ежегодной премии Product Hunt
Глава Aeroscraft заявил о создании американо-украинского инвестфонда для продвижения совместных оборонных проектовГлава Aeroscraft заявил о создании американо-украинского инвестфонда для продвижения совместных оборонных проектов
Блок рекламы


Похожие новости
Рідня миколаївських прокурорів збудує сонячну електростанцію у Вознесенську за 68 мільйонів
Вільногірський комбінат заправився у партнера Журила дизелем на 165 мільйонів
«Енергоатом» замовив виробнику річне обслуговування охолоджувальних установок ЗАЕС за 55 мільйонів
Оточення Дробота продало урановому комбінату палива на 70 мільйонів
Держкомбінат Фірташа за 89 мільйонів замовив Фірташу ільменіт за ціною експорту з доставкою в Китай
Дядько директора «Київпастрансу» розпиляв 68 мільйонів комунального підприємстваДядько директора «Київпастрансу» розпиляв 68 мільйонів комунального підприємства
За три післяноворічні дні ціна газу для освітян Київщини протизаконно зросла на 30%
Морпорт «Южний» купив за 26 мільйонів два старезних маневрових тепловози
Згуровський отримає 28 мільйонів Мін’юсту на розробку і захист уже існуючого реєстру ЄДРЮО
Колія до сховища ядерних відходів від «укрбудівців» подорожчала через зміни технологій до 118 мільйонів
Последние новости
Подгружаем последние новости