Покупатели топлива уверены, что не нарушили закон.

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Несмотря на новое расширение санкций против роSSийских энергетических компаний, о котором минфин США объявил в пятницу, первая партия сжиженного природного газа (СПГ) роSSийского происхождения в эти выходные будет доставлена в Соединенные Штаты.

Как подтвердил Голосу Америки, представитель Службы береговой охраны США Люк Пиннео, танкер Gazelys, принадлежащий французской компании Engie, вошел в территориальные воды Соединенных Штатов в минувшую среду и в настоящий момент стоит на якоре в заливе Массачусетс.

Владельцем груза является французская энергетическая компания Engie, представители которой не отрицают, что на борту танкера находится в том числе и сжиженный газ, произведенный на "Ямал СПГ", контрольный пакет акций которого принадлежит компании НОВАТЭК.

РоSSийская компания с 2014 года находится в санкционных списках минфина США , и американским гражданам запрещено вести с ней какой-либо бизнес. Тем не менее, покупка газа стала возможной из-за того, что СПГ был куплен у роSSийской стороны британским отделением малайзийского трейдера Petronas - Petronas LNG UK Limited, а затем продан французской Engie.

Поставка сжиженного газа в США вызвана продолжительными холодами на восточном побережье страны. Из-за этого цены на СПГ впервые с 2014 года выросли до 6,3 тысяч долларов за 1 тыс. куб.м.

В американской компании Mystic Power Generation, выступившей покупателем газа, заявили, что перед заключением сделки провели консультации с минфином США .