Стало известно, когда планируется продать Приватбанк

Выполнение пятилетней стратегии развития Приватбанка завершится его приватизацией в 2021 году.

Об этом сообщил в интервью FinClub глава набсовета Приватбанка Энгин Акчакоча.

«Срок действия стратегии – с 2018 года и до самой приватизации банка. Мы уже имеем конкретные цели на конец 2018 года, на конец 2019-го и далее», – сказал он.

Приватизация запланирована на последний этап реализации стратегии.

«Как только рынок будет готов и на банк будет спрос. Стратегия требует, чтобы мы завершили направленные на приватизацию усилия до 2021 года», – заявил Акчакоча.

18 июля 2017 года наблюдательный совет Приватбанка выбрал McKinsey&Company для разработки стратегии ПАО КБ «Приватбанк».

«Важно понимать, что стратегия разрабатывалась McKinsey&Company совместно с Приватбанком. Лишь после того, как мы получим подтверждение по стратегии от собственника (Министерства финансов), мы сможем предоставить инструкции банка, чтобы он начинал работать согласно им», – заявил Акчакоча.

По его мнению, реформировать бизнес-модель такого большого учреждения — это «настоящий вызов».

Выбор компании McKinsey был условием продолжения сотрудничества МВФ с Украиной.