Стало известно, когда планируется продать Приватбанк

privatbank

Выполнение пятилетней стратегии развития Приватбанка завершится его приватизацией в 2021 году.

Об этом сообщил в интервью FinClub глава набсовета Приватбанка Энгин Акчакоча.

«Срок действия стратегии – с 2018 года и до самой приватизации банка. Мы уже имеем конкретные цели на конец 2018 года, на конец 2019-го и далее», – сказал он.

Приватизация запланирована на последний этап реализации стратегии.

«Как только рынок будет готов и на банк будет спрос. Стратегия требует, чтобы мы завершили направленные на приватизацию усилия до 2021 года», – заявил Акчакоча.

18 июля 2017 года наблюдательный совет Приватбанка выбрал McKinsey&Company для разработки стратегии ПАО КБ «Приватбанк».

«Важно понимать, что стратегия разрабатывалась McKinsey&Company совместно с Приватбанком. Лишь после того, как мы получим подтверждение по стратегии от собственника (Министерства финансов), мы сможем предоставить инструкции банка, чтобы он начинал работать согласно им», – заявил Акчакоча.

По его мнению, реформировать бизнес-модель такого большого учреждения — это «настоящий вызов».

Выбор компании McKinsey был условием продолжения сотрудничества МВФ с Украиной.

«Это было требование МВФ, чтобы стратегию готовила независимая высококвалифицированная компания. Для некоторых проектов важно, чтобы они были разработаны независимыми компаниями, которые специализируются именно на этом. Тогда подготовленная идея лучше воспринимается, ее проще воплотить», – подчеркнул он.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Крым поставили генераторы немецкой МАNВ Крым поставили генераторы немецкой МАN
"Центрэнерго" заблокировало поставки угля Львовско-Волынского бассейна"Центрэнерго" заблокировало поставки угля Львовско-Волынского бассейна
Гривна стала самой недооцененной к доллару валютой по "индексу Биг Мака"Гривна стала самой недооцененной к доллару валютой по "индексу Биг Мака"
Рынок недвижимости в Киеве показал худшие результаты за последние пять летРынок недвижимости в Киеве показал худшие результаты за последние пять лет
Киевсовет согласовал передачу части земли киностудии Довженко компании, связанной с "Роснефтью"Киевсовет согласовал передачу части земли киностудии Довженко компании, связанной с "Роснефтью"
Блок рекламы


Похожие новости
Приватбанк по решению апелляционного суда вернет семье Суркисов 1,1 миллиарда гривенПриватбанк по решению апелляционного суда вернет семье Суркисов 1,1 миллиарда гривен
Нацбанк рефинансирует «Приватбанк» на 2,3 миллиарда гривенНацбанк рефинансирует «Приватбанк» на 2,3 миллиарда гривен
США приветствуют расследование мошенничества в ПриватбанкеСША приветствуют расследование мошенничества в Приватбанке
Данилюк: причастные к мошенничеству в Приватбанке должны понести ответственностьДанилюк: причастные к мошенничеству в Приватбанке должны понести ответственность
Forensic audit Приватбанка показал $5,5 млрд убытков перед национализациейForensic audit Приватбанка показал $5,5 млрд убытков перед национализацией
Суд снова разблокировал forensic audit «ПриватБанка»Суд снова разблокировал forensic audit «ПриватБанка»
«Приватбанк» проиграл суд на 4,6 миллиарда гривен«Приватбанк» проиграл суд на 4,6 миллиарда гривен
«ПриватБанк» предъявил финансовые требования к компании «Днипроавиа» на 1,84 миллиарда гривен«ПриватБанк» предъявил финансовые требования к компании «Днипроавиа» на 1,84 миллиарда гривен
Бывшую главу "Приватбанка" обвинили в злоупотреблении служебным положением и финансовой растратеБывшую главу "Приватбанка" обвинили в злоупотреблении служебным положением и финансовой растрате
Коломойский повторно заблокировал forensic audit ПриватбанкаКоломойский повторно заблокировал forensic audit Приватбанка
Последние новости
Подгружаем последние новости