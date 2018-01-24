Стало известно, когда планируется продать Приватбанк
Выполнение пятилетней стратегии развития Приватбанка завершится его приватизацией в 2021 году.
Об этом сообщил в интервью
«Срок действия стратегии – с 2018 года и до самой приватизации банка. Мы уже имеем конкретные цели на конец 2018 года, на конец 2019-го и далее», – сказал он.
Приватизация запланирована на последний этап реализации стратегии.
«Как только рынок будет готов и на банк будет спрос. Стратегия требует, чтобы мы завершили направленные на приватизацию усилия до 2021 года», – заявил Акчакоча.
18 июля 2017 года наблюдательный совет Приватбанка выбрал McKinsey&Company для разработки стратегии ПАО КБ «Приватбанк».
«Важно понимать, что стратегия разрабатывалась McKinsey&Company совместно с Приватбанком. Лишь после того, как мы получим подтверждение по стратегии от собственника (Министерства финансов), мы сможем предоставить инструкции банка, чтобы он начинал работать согласно им», – заявил Акчакоча.
По его мнению, реформировать бизнес-модель такого большого учреждения — это «настоящий вызов».
Выбор компании McKinsey был условием продолжения сотрудничества МВФ с Украиной.
«Это было требование МВФ, чтобы стратегию готовила независимая высококвалифицированная компания. Для некоторых проектов важно, чтобы они были разработаны независимыми компаниями, которые специализируются именно на этом. Тогда подготовленная идея лучше воспринимается, ее проще воплотить», – подчеркнул он.
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24.01.2018 20:39