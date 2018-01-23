Сотрудники АРМА осуществили попытку забрать в управление квартиру Клименко

Агентство встретило сопротивление со стороны неизвестных лиц.

Фото: Макс Левин
Фото: Макс Левин
Фото: Макс Левин
Фото: Макс Левин
Фото: Макс Левин
Фото: Агентство з Розшуку та Менеджменту Активів - АРМА
Фото: Агентство з Розшуку та Менеджменту Активів - АРМА

Сотрудники Национального агентства Украины по возврату активов, полученных коррупционным способом, (АРМА) во вторник осуществили попытку принять в управление киевскую квартиру бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко на бульваре Тараса Шевченко.

На сайте АРМА сообщается, что владельцем 200-метровой квартиры №32 в доме №27б (ЖК "Диамант") является компания по управлению активами "Эксельсиор" (бывшая КУА "Юнисон Финанс"). Согласно постановлению Печерского суда, это имущество, подлежит передаче в управлению АРМА.

Однако сотрудники Агентства, которые пришли в здание вместе с прокурорами Главной военной прокуратуры, встретили сопротивление со стороны неизвестных лиц.

Напомним, что Клименко подозревается по ч.1 ст.255 и ч.2 ст.364 УК Украины (создание и участие в преступной организации и злоупотребление служебным положением). Клименко инкриминируют создание так называемых "налоговых площадок", которые в 2011-2014 годах позволяли уклоняться от уплаты налогов. Общая сумма убытков, нанесенных государству, оценивается почти в 96 млрд гривен.

В начале октября главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что арестованные активы Клименко переходят в управление АРМА. В том числе: 77 элитных квартир в Печерском районе Киева, 17 недостроенных домов в Козине Киевской области, имущество охранной структуры "Скиф", а также база отдыха в Киевской области. Кроме того, агентству переданы 22 элитных автомобиля и 1 тыс. железнодорожных полувагонов, стоимостью 900 млн гривен.


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