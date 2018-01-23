Украина хочет разместить евробонды в первой половине 2018 года

Александр Данилюк признал потребности Украины во внешнем финансировании.

Украина хочет разместить евробонды в первой половине 2018 года
Александр Данилюк
Фото: Сергей Нужненко

Украина может вновь выйти на международные рынки капитала в первом полугодии 2018 года, сказал министр финансов Александр Данилюк.

Министр в кулуарах суда в Лондоне заверил агентство Reuters, что получение средств через продажу еврооблигаций не ослабляет стремление страны проводить реформы.

"Есть финансовые потребности, и, как министр финансов, я должен удовлетворять потребности. Всякий раз, когда рынки готовы, когда у нас есть оптимальное время, мы должны использовать рынок", - сказал он.

"У нас есть планы на этот год, и инвесторы ждут нас", - сказал он, добавив, что такая "возможность" может появиться до конца июня.

В ноябре прошлого года Данилюк говорил, что Украина планирует получить от размещения евробондов в 2018 году 2 млрд долларов.

В сентябре Украина разместила еврооблигации на 3 млрд долларов.

Курс украинской валюты почти достиг отметки в 29 гривен за доллар на фоне проблем с выделением очередного транша МВФ.


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