Украина хочет разместить евробонды в первой половине 2018 года
Александр Данилюк признал потребности Украины во внешнем финансировании.
Украина может вновь выйти на международные рынки капитала в первом полугодии 2018 года, сказал министр финансов Александр Данилюк.
Министр в кулуарах суда в Лондоне заверил агентство Reuters, что получение средств через продажу еврооблигаций не ослабляет стремление страны проводить реформы.
"Есть финансовые потребности, и, как министр финансов, я должен удовлетворять потребности. Всякий раз, когда рынки готовы, когда у нас есть оптимальное время, мы должны использовать рынок", - сказал он.
"У нас есть планы на этот год, и инвесторы ждут нас", - сказал он, добавив, что такая "возможность" может появиться до конца июня.
В ноябре прошлого года Данилюк говорил, что Украина планирует получить от размещения евробондов в 2018 году 2 млрд долларов.
В сентябре Украина разместила еврооблигации на 3 млрд долларов.
Курс украинской валюты почти достиг отметки в 29 гривен за доллар на фоне проблем с выделением очередного транша МВФ.
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23.01.2018 06:03