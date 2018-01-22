10 цифр про украинский e-commerce по итогам 2017 года

За 2017 год украинский рынок e-commerce вырос на 30% и составляет примерно 50 млрд грн, по данным EVO. В компании считают, что объем рынка в 2018 году вырастет до 65 млрд грн. Объем e-commerce только в fashion-сегменте директор по маркетингу LeBoutique Юлия Шилова оценивает в $200–250 млн, пишут AIN.UA .

Логисты вносят свою лепту в развитие рынка электронной коммерции Украины. «Новая Почта» в прошедшем году доставила около 33 млн посылок для e-commerce, что на 30% больше, чем в 2016-м (общее число доставленных посылок составило 145,8 млн единиц).

Около 20% украинцев совершают покупки через интернет. Согласно результатам исследования GfK, 60% жителей страны пользуются интернетом, но лишь 34% из них совершают покупки в интернете.

По данным GfK, чаще всего украинцы покупают через интернет одежду (45%) и электронику (52%), косметику и парфюмерию (34%). По оценкам EVO, в ближайшее время также появится высокий спрос на покупку через интернет FMCG-товаров, продуктов питания и зоотоваров. Также возрастет спрос на электрооборудование — электрические инструменты, генераторы, электродвигатели.

Приблизительно 45% всех онлайн-покупателей Украины хотя бы раз за год совершают покупки в социальных сетях. При этом растет популярность Facebook в качестве онлайн-сети для покупок, а «ВКонтакте» и «Одноклассники» теряют популярность, говорят в GfK.

Присутствие интернета в цепочке покупки сегодня составляет 80%: перед тем как прийти в магазин, в 8 из 10 случаях потребители ищут информацию, сравнивают характеристики и цены в интернете. Такие данные озвучил Денис Рогачев, руководитель отдела e-commerce Comfy.