Насалик: Украина к концу года откажется от закупок газа для нужд населения

"Укргаздобыча" нарастит добычу газа, прогнозирует министр.

Насалик: Украина к концу года откажется от закупок газа для нужд населения
Игорь Насалик

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик рассчитывает, что к концу года Украине больше не нужно будет закупать газ для нужд населения за рубежом.

Этого, как заявил министр в Верховной Раде, можно достичь за счет наращивания добычи газа "Укргаздобычей".

"Украине удалось за 1,5 года для PSO [газ для нужд населения, продаваемый по более низким ценам] уменьшить импортную закупку газа до 0,9 млрд куб. м. И мы, развивая "Укргаздобычу", вообще рассматриваем возможность, что к концу года этот дефицит в 0,9 млрд куб. м будет отсутствовать. Формулируя цену газа для населения… мы уже не будем связываться с импортным паритетом – для PSO нам не нужен будет импортный газ. А коммерческие структуры пусть закупают, где считают нужным", - приводит слова министра "Интерфакс-Украина".

Он также прокомментировал заявление главы "Нафтогаза" Андрея Коболева о готовности возобновить закупки газа у роSSийского "Газпрома".

"По поводу заявления руководителя "Нафтогаза" о возможности закупки газа у РФ… Пункт первый: НАК "Нафтогаз Украины" не находится в сфере управления Минэнергоугля. Пункт второй: руководитель НАК никаким образом не синхронизовал свое заявление с министерством, формирующим государственную политику. Пункт третий: правительство, принимая финансовый план "Нафтогаза", никак не рассматривало возможность закупки роSSийского газа", - сказал он.

Напомним, Украина должна возобновить закупки роSSийского газа согласно решению Стокгольмского арбитража.


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