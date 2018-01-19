Газовики скупилися російськими запчастинами на 87 мільйонів у фірми, за сприяння якій вже мають карну справу
Філія «Виробниче ремонтно-технічне підприємство «Укргазенергосервіс» ПАТ «Укртрансгаз» у листопаді-грудні за результатами тендерів замовила ТОВ «Український сучасний турбінний комплекс» («УСТК») запасних частин до турбін на загальну суму 86,98 млн грн. Про це
До червня 2018 р. поставлять запчастини для ГТ-750-6 власного виробництва,
Найдорожчими є два ротори турбокомпресора 420.25.СБ по 25,08 млн грн.
Ротор силової турбіни 177.25.СБ коштує 14,66 млн грн. У липні 2016 р. «УСТК» продала їх «Укргазенергосервісу» на 9% дорожче – по 16,03 млн грн.
Лопатку ВНА 420.06.01 купили за 825 тис грн., що на третину дорожче від ціни 2016 р. в 614 тис грн.
Лопатки направляючі ОК 420.06.05 замовили по 662 тис грн., тобто на третину дешевше за 2016 рік, коли ціна складала 872 тис грн.
Сума угод на 5% нижча від очікуваної вартості в 91,47 млн грн.
На більшому тендері єдиний конкурент ТОВ «Техмаш» пропонував незначно нижчу ціну, але відмовився від підписання договору. За менший підряд із переможцем змагалися той самий «Техмаш» і ТОВ «Науково-технічна фірма «Модуль Софт», а ТОВ «Турбех Інжиніринг» не допустили до торгів через технічні й кваліфікаційні невідповідності.
Засновниками «УСТК» є Аліна Гладкая і В’ячеслав Золотов. Останній раніше був комерційним директором ПАТ «Асфальтобетонний завод «АБ «Столичний». Заводом раніше володіли навпіл родина Сергія Тігіпка і ТОВ «Альфадорбуд» віце-президента «Золотих воріт» Віктора Ящука.
Нагадаємо, поліція веде справу щодо причетності керівника «Укргазенергосервісу» до створення схеми з перемоги на тендерах «УкрСТК», що дозволило фірмі освоїти 340,00 млн грн. За даними слідства, «УкрСТК» завищило вартість запчастин від «Уралтурбо» і поставило їх філії не в повному обсязі. У вересні 2017 р. суд
«Укргазенергосервіс» очолює Роман Флюнт.
Івано-франківський «Техмаш» належить Віталію Яцику і Віталію Романцю. Останній раніше володів нині ліквідованим ПП «Центр правового захисту бізнесу», а також був
Харківською «НТФ «Модуль Софт» володіє Соловйов Андрій. Раніше засновником був Григорій Зіненко, якому також належить ТОВ «Промислово-Фінансова Компанія «Газінвест». Обидві фірми зареєстровані по вул. Ромена Ролана, 12 на номер телефону +380577546773. Таку ж юридичну адресу і телефон мають:
|Найменування товару
|Креслення
|Кількість, од.
|Ціна, грн./од із ПДВ
|Ротор турбокомпресора
|420.25.СБ
|1
|25 080 000
|Ротор турбокомпресора
|420.25.СБ
|1
|25 080 000
|Ротор силової турбіни
|177.25.СБ
|1
|14 662 440
|Лопатка направляюча ТНТ 3ст
|177.04.01
|1
|1 819 800
|Вставка верхня
|177.01.СБ8
|1
|1 546 800
|Вставка нижня
|177.01.СБ9
|1
|1 546 800
|Вставка верхня
|177.01.СБ8
|1
|1 546 800
|Вставка нижня
|177.01.СБ9
|1
|1 546 800
|Лопатка ВНА
|420.06.01
|1
|825 018
|Лопатка направляюча ОК 0 ст.
|420.06.02
|1
|795 480
|Лопатка направляюча ОК 1 ст.
|420.06.03
|1
|765 000
|Лопатка СА
|420.06.07
|1
|761 760
|Лопатка направляюча ОК 2 ст.
|420.06.03
|1
|733 140
|Лопатка направляюча ОК 3 ст.
|420.06.04
|1
|733 140
|Лопатка направляюча ОК 4 ст.
|420.06.04
|1
|733 140
|Лопатка направляюча ОК 5 ст.
|420.06.04
|1
|733 140
|Частина вогнева КЗ
|177.131.СБ2
|1
|685 200
|Частина вогнева КЗ
|177.131.СБ2
|1
|685 200
|Лопатка направляюча ОК 6 ст.
|420.06.05
|1
|662 160
|Лопатка направляюча ОК 7 ст.
|420.06.05
|1
|662 160
|Лопатка направляюча ОК 8 ст.
|420.06.05
|1
|662 160
|Лопатка направляюча ОК 9 ст.
|420.06.05
|1
|662 160
|Лопатка направляюча ОК 10 ст.
|420.06.05
|1
|662 160
|Лопатка направляюча ОК 11 ст.
|420.06.06
|1
|662 160
|Пристрій фронтовий
|177.131.СБ1
|1
|492 600
|Пристрій фронтовий
|177.131.СБ1
|1
|492 600
|Обтікач
|177.01.СБ25
|1
|415 200
|Обтікач
|177.01.СБ25
|1
|415 200
|Секція стикова
|177.131.СБ10
|1
|195 600
|Пальник черговий
|177.131.СБ3
|1
|78 000
|Пальник черговий
|177 131.СБ3
|1
|78 000
|Екран КЗ
|177.131.СБ11
|1
|47 400
|Пальник основний
|177.131.СБ6
|6
|42 900
|Пальник основний
|177.131.СБ6
|6
|42 900
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Финансы
19.01.2018 09:02