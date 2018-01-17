Денежная база в Украине за год выросла почти до 400 миллиардов

Объем денежной базы в Украине за 2017 год вырос на 4,6% – до 399,057 миллиарда гривен.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

В декабре 2017 года рост денежной базы составил 5,4%. Согласно приведенным данным, денежная масса (агрегат М3) выросла на 6,9% в декабре и на 9,5% с начала 2017 года - до 1,208 триллиона гривень.

Напомним, в 2016 году денежная база выросла на 13,6%, денежная масса – на 10,8%.