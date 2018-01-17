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2018-01-17
Денежная база в Украине за год выросла почти до 400 миллиардов
Объем денежной базы в Украине за 2017 год вырос на 4,6% – до 399,057 миллиарда гривен.
Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.
В декабре 2017 года рост денежной базы составил 5,4%. Согласно приведенным данным, денежная масса (агрегат М3) выросла на 6,9% в декабре и на 9,5% с начала 2017 года - до 1,208 триллиона гривень.
Напомним, в 2016 году денежная база выросла на 13,6%, денежная масса – на 10,8%.
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