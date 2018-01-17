Кабмин одобрил концепцию развития цифровой экономики на 2018-2020 годы

Кабмин одобрил концепцию развития цифровой экономики на 2018-2020 годы

Кабинет министров Украины сегодня, 17 января, одобрил распоряжение «Об одобрении концепции развития цифровой экономики и общества Украины на 2018-2020 годы и утверждение плана мероприятий по ее реализации».

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Напомним, сегодня утром сообщалось, что Кабинет министров Украины намерен одобрить распоряжение «Об одобрении концепции развития цифровой экономики и общества Украины на 2018-2020 годы и утверждении плана мероприятий по ее реализации».

Кроме того, на повестке дня правительство планирует рассмотреть меры по повышению квалификации педагогических работников в 2018 году.

Кабмин намерен утвердить финансовые план государственных предприятий «Одесский морской торговый порт» и «Морской торговый порт „Южный“» на 2018 год.

Правительство намерено рассмотреть некоторые вопросы заключения гражданско-правовых договоров с членами наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины».

Планируется утвердить порядок выпуска, обращения и погашения налоговых векселей, выдаваемых до получения или ввоза на таможенную территорию Украины нефтепродуктов или веществ, используемых в качестве компонентов моторных топлив, для использования в качестве сырья для производства в химической промышленности.

Кабмин намерен создать комиссию по реорганизации Государственной инспекции учебных заведений и утвердить состав Украинской части Украинско-Польского совета обмена молодежью.

Планируется рассмотреть проект распоряжения «О сбросе излишков оборотных вод в р. Ингулец».

Кабмин рассмотрит подготовку и празднование в 2018 году 100-летия основания Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.Шупика.

Кроме того, правительство намерено рассмотреть кадровые вопросы.




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