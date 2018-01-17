Десять украинских стартапов в области климатических технологий получили гранты от ЕБРР на 400 000 евро

Десять украинских стартапов в области климатических технологий получили гранты на сумму 400 000 евро. Финансирование осуществляется в рамках Программы Климатических Инновационных Ваучеров, организованной Европейским банком реконструкции и развития и Greencubator. Об этом сообщил советник ЕБРР Антон Усов на своей странице в Facebook, пишут AIN.UA.

Список победителей опубликовала исполнительный директор 1991 Open Data Incubator Евгения Клепа. В него вошли: Auto Enterprise, производитель терморегуляторов и реле DS Electronics, «Экопрод», научный городок New Energy, производитель рекуператоров «Прана», «Ротор», производитель «умных» жалюзи SolarGaps, «Червона Хвиля», сеть электрозаправок «ТОКА», производитель суперконденсаторов YUNASKO.

Программа Инновационных Ваучеров рассчитана до конца 2018 года. В рамках нее финансирование суммарно получат 50 проектов на сумму 1 млн евро.


Дмитрий Демченко, AIN


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