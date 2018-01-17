Десять украинских стартапов в области климатических технологий получили гранты от ЕБРР на 400 000 евро
Десять украинских стартапов в области климатических технологий получили гранты на сумму 400 000 евро. Финансирование осуществляется в рамках Программы Климатических Инновационных Ваучеров, организованной Европейским банком реконструкции и развития и Greencubator. Об этом
Список победителей
Программа Инновационных Ваучеров рассчитана до конца 2018 года. В рамках нее финансирование суммарно получат 50 проектов на сумму 1 млн евро.
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