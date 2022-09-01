Євросоюз виділить десять мільйонів євро на освіту в Україні

Також країни-члени ЄС підтримуватимуть українців у галузі охорони здоров’я, інформує ZN.ua.

Європейський Союз спрямує десять мільйонів євро на підтримку української освітньої системи. Про це повідомив віцепрезидент Єврокомісії Маргарітіс Схінас під час брифінгу в Києві, пише Укрінформ.

"Наразі в країнах ЄС перебувають близько пів мільйона українських школярів і студентів. Водночас мільйони представників учнівства й студентства сьогодні розпочинають новий навчальний рік в Україні. Ми докладемо всіх можливих зусиль для того, щоб надати підтримку та допомогу цій категорії населення як в ЄС, так і в Україні", – заявив Схінас.

На своїй сторінці у Twitter віцепрезидент ЄК уточнив, що надані кошти підуть як на забезпечення безпеки офлайн-навчання, так і на підтримку дистанційного освітнього процесу.

"Кожна війна – це війна проти дітей. Разом із Міністерством освіти і науки України ми відзначаємо початок навчального року в Києві з почуттям рішучості. Починаючи з сьогоднішнього дня, ЄС виділить 10 мільйонів євро, щоб допомогти забезпечити безпечні місця для фізичного навчання й підтримати програму дистанційного навчання в Україні", – написав він.

Крім того, за словами Схінаса, Євросоюз надаватиме Україні всю необхідну допомогу в питанні медичної евакуації, а також буде забезпечувати потреби пацієнтів з нашої держави на території Європи.


Максим Царук, ZN.ua





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