В ЦБ КНР заявили о необходимости запретить централизованную торговлю электронной валютой

Ранее стало известно о планах Китая ограничить майнинг биткоинов на территории страны.

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В Китайском центральном банке (PBoC) заявил, что власти должны запретить централизованную торговлю цифровыми валютами, а также запретить частным лицам и учреждениям заниматься предоставлением связанных с ними услуг.

Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на внутренний правительственный доклад, с которым агентству удалось ознакомиться.

Из доклада, в котором приводятся детали обсуждений на встрече интернет-регуляторов и других органов власти, прошедших на прошлой неделе, следует, что заместитель губернатора PBoC Пан Гонгшен (Pan Gongsheng) заявил, что правительство продолжит оказывать давление на торговлю цифровыми валютами и предотвращать создание рисков на этом рынке.

По его словам, национальные и местные власти должны запретить места, которые обеспечивают централизованную торговлю цифровыми валютами, из которых биткоин является самой сильной. Кроме того, Пан призвал запретить деятельность отдельных лиц или учреждений, которые обеспечивают рыночную деятельность, представляют гарантии или расчетные услуги для централизованной торговли валютами, таких как провайдеры онлайн-кошельков.

В прошлом году китайские регуляторы приняли решение о введении запрета каналов продажи виртуальной валюты в КНР , закрыли локальные обменники криптовалют и ограничили майнинг биткоинов, однако активность в этой области продолжилась через альтернативные каналы, отмечает Рейтер.

"Конференция по финансовой работе четко призвала к ограничению "инноваций", которые отходят от нужд реальной экономики и избегают регулирования", - заявил вице-губернатор PBoC, добавив, что власти КНР должны заблокировать как китайские, так и иностранные вебсайты и закрыть мобильные приложения, которые предоставляют централизованные услуги по торговле виртуальной валютой китайским пользователям, а также ввести санкции в отношении платформ, которые предоставляют услуги оплаты виртуальной валютой. Пан также призвал местные власти начать расследования в отношении компаний, которые помогают жителям страны выводить средства за рубеж.

Как отмечает Рейтер, Китай стал одним из крупнейших в мире источников майнинга криптовалют, однако Пан считает, что Пекин должен работать над тем, чтобы положить конец этой практике. Так, представитель ЦБ предолжил местным властям использовать ситуацию с ценами на электроэнергию, на землю, налоги и защиту окружающей среды, чтобы привести бизнес, вовлеченный в такую деятельность, "к упорядоченному выходу" из нее.

"Псевдо-финансовые инновации, которые не имеют отношения к реальной экономике не должны поддерживаться", - заключил он.

Ранее, 3 января, Рейтер сообщал о планах Китая ограничить майнинг биткоинов на территории страны.