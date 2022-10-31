У ДТЕК заявили, що у них закінчилося обладнання для ремонтів пошкоджених енергооб'єктів

А також не вистачає грошей на його закупку.

У ДТЕК заявили, що у них закінчилося обладнання для ремонтів пошкоджених енергооб'єктів
© dtek.com

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявляє що у компанії закінчилося обладнання для ремонтів пошкодженої інфраструктури, а також не вистачає грошей на його закупівлю. Відповідне повідомлення оприлюднене в Facebook Групи ДТЕК.

"Ми вже, на жаль, використали запас обладнання, який у нас був на складах після перших двох ворожизх «хвиль атак», які відбуваються з 10 жовтня", - зазначив Сахарук, коментуючи ситуацію в енергосистемі України після чергового масованого удару окупантів.

Також, за його словами, у компанії є складнощі із закупівлею обладнання у зв'язку з його вартістю.

"Якусь кількість обладнання ми змогли придбати. Та жаль, вартість обладнання зараз вимірюється сотнями мільйонами доларів. Наразі вже є певні складності з купівлею цього обладнання, адже це дуже дорого", - зазначив Сахарук.

Зараз, за його словами, ДТЕК працює над тим, яким чином все ж таки придбати обладнання чи отримати його від партнерів. Причому, як стверджує Сахарук, це пробема не лише ДТЕК.
"Нині це є проблемою у всіх енергетиків", - наголосив він.

Нагадаємо, останнє твердження дещо розходиться з інформацією, яку раніше надавав глава Оператора системи передачі НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Ми багато разів казали, як важливо мати аварійний запас. Причому не стільки матеріалів, таких як провід чи ізоляція, щоб лагодити пошкодження на повітряних лініях. А обладнання, яке є більш рідкісним, дороговартісним і у виробництві займає від 8 до 15 місяців. У нас є таке обладнання", — наголосив Кудрицький півтора місяці тому.

Він пояснив, що завдяки тому, що у попередні 5 років "Укренерго" провела масштабне оновлення енергетичного обладнання, компанія має великий аварійний запас для оперативного виконання ремонтів.


Лія Ільченко, ZN.ua





Интересные новости
В Україні поки не підвищуватимуть тариф на електроенергію для населенняВ Україні поки не підвищуватимуть тариф на електроенергію для населення
Українські банки почали перевіряти клієнтів за Реєстром держзрадників – «ЧЕСНО»Українські банки почали перевіряти клієнтів за Реєстром держзрадників – «ЧЕСНО»
Американці будуватимуть у Польщі першу АЕС: Моравецький вже підтвердивАмериканці будуватимуть у Польщі першу АЕС: Моравецький вже підтвердив
Пенсії менше 3000 підвищуватимуть: деталі законопроектуПенсії менше 3000 підвищуватимуть: деталі законопроекту
Банківські вклади: як в Україні відшкодовуються депозити Росії та її громадянБанківські вклади: як в Україні відшкодовуються депозити Росії та її громадян
Блок рекламы


Похожие новости
Німеччина надасть Україні 20 мільйонів євро на обладнання для критичної інфраструктуриНімеччина надасть Україні 20 мільйонів євро на обладнання для критичної інфраструктури
Укренерго сказало, на скільки вистачить запасів обладнання та матеріалів для ремонтів пошкоджених електричних мережУкренерго сказало, на скільки вистачить запасів обладнання та матеріалів для ремонтів пошкоджених електричних мереж
Бомбардування ТЕС на півдні та сході: у Ахметова запропонували досвід ДТЕК з повернення світла на Київщині після деокупаціїїБомбардування ТЕС на півдні та сході: у Ахметова запропонували досвід ДТЕК з повернення світла на Київщині після деокупаціїї
В Жовтих Водах заявили про тиск на «Юнайтед Табако»: СБУ заблокувала роботу фабрики, де працюють понад 500 людей - ЗМІВ Жовтих Водах заявили про тиск на «Юнайтед Табако»: СБУ заблокувала роботу фабрики, де працюють понад 500 людей - ЗМІ
У Німеччині заявили про дефіцит робочої сили: куди можуть влаштуватися українські біженціУ Німеччині заявили про дефіцит робочої сили: куди можуть влаштуватися українські біженці
Мін'юст заарештував рахунки ДТЕК на фронтовій Донеччині за боргами 7-9-річної давностіМін'юст заарештував рахунки ДТЕК на фронтовій Донеччині за боргами 7-9-річної давності
В «Укрэнерго» заявили, что дефолта не будетВ «Укрэнерго» заявили, что дефолта не будет
Супермаркеты АТБ и Сильпо заявили о дефиците некоторых продуктовСупермаркеты АТБ и Сильпо заявили о дефиците некоторых продуктов
Предприятия Ахметова "Метинвест" заявили об обысках правоохранителейПредприятия Ахметова "Метинвест" заявили об обысках правоохранителей
В РоSSии заявили, что не боятся отключения от SWIFTВ РоSSии заявили, что не боятся отключения от SWIFT
Последние новости
Подгружаем последние новости