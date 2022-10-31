У ДТЕК заявили, що у них закінчилося обладнання для ремонтів пошкоджених енергооб'єктів

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявляє що у компанії закінчилося обладнання для ремонтів пошкодженої інфраструктури, а також не вистачає грошей на його закупівлю. Відповідне повідомлення оприлюднене в Facebook Групи ДТЕК.

"Ми вже, на жаль, використали запас обладнання, який у нас був на складах після перших двох ворожизх «хвиль атак», які відбуваються з 10 жовтня", - зазначив Сахарук, коментуючи ситуацію в енергосистемі України після чергового масованого удару окупантів.

Також, за його словами, у компанії є складнощі із закупівлею обладнання у зв'язку з його вартістю.

"Якусь кількість обладнання ми змогли придбати. Та жаль, вартість обладнання зараз вимірюється сотнями мільйонами доларів. Наразі вже є певні складності з купівлею цього обладнання, адже це дуже дорого", - зазначив Сахарук.

Зараз, за його словами, ДТЕК працює над тим, яким чином все ж таки придбати обладнання чи отримати його від партнерів. Причому, як стверджує Сахарук, це пробема не лише ДТЕК.

"Нині це є проблемою у всіх енергетиків", - наголосив він.

Нагадаємо, останнє твердження дещо розходиться з інформацією, яку раніше надавав глава Оператора системи передачі НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Ми багато разів казали, як важливо мати аварійний запас. Причому не стільки матеріалів, таких як провід чи ізоляція, щоб лагодити пошкодження на повітряних лініях. А обладнання, яке є більш рідкісним, дороговартісним і у виробництві займає від 8 до 15 місяців. У нас є таке обладнання", — наголосив Кудрицький півтора місяці тому.

Він пояснив, що завдяки тому, що у попередні 5 років "Укренерго" провела масштабне оновлення енергетичного обладнання, компанія має великий аварійний запас для оперативного виконання ремонтів.