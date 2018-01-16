В 2017 году Украина уменьшила на 6,2% добычу нефти

По итогам 2017 года добыча нефти в Украине упала на 6,2%.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины.

“Добыча нефти в Украине в 2017 году уменьшилась на 6,2%”, — рассказали в профильном ведомстве.

Кроме того, сообщается, что транзит нефти по территории Украины также уменьшился — на 0,8%.

Ранее также сообщалось, что за январь — ноябрь 2017 года добыча нефти в Украине уменьшилась на 4,4%.

Напомним, за прошедшую неделю цены на нефть выросли почти на 5%.