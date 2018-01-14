«Порошенківець» виграв 130 мільйонів на латання і прибирання доріг Львівщини

Служба автомобільних доріг у Львівській області 5 січня за результатами тендерів уклала дві угоди з ДочП «Екранбуд» ТОВ «Екран» про поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автодоріг державного значення на загальну суму 130,46 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Послуги замовили на 2018 рік для ділянок доріг загальною протяжністю 259 км:

Н-09 Мукачеве-Рахів-Богородчани-Івано-Франківськ-Рогатин-Бібрка-Львів км 395+660 – км 439+433,

Транспортна розв’язка на км 436+847 автодороги Н-09 Мукачеве-Рахів-Богородчани-Івано-Франківськ-Рогатин-Бібрка-Львів,

М-06 Київ-Чоп км 622+256 – км 702+546,

М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка км 0+000 – км 44+230,

Н-10 Стрий-Івано-Франківськ-Чернівці-Мамалига км 2+575 – км 18+330,

Т-14-18 Нижанковичі-Самбір-Дрогобич-Стрий км 86+247 – км 107+925,

Т-14-02 Східниця-Пісочна, км 0+000 – км 6+139, км 14+302 – км 17+330, км 19+051 – км 62+396.

За підсумковими відомостями ресурсів, асфальтобетон щільний дрібнозернистий і крупнозернистий типу А марки 1 коштує 1 004-1 496 грн./т, що відповідає ринку (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки).

Природний рядовий пісок купили по 83-110 грн./куб. м, тобто за ринковими цінами.

Імпортні скляні кульки обійдуться у 33 551 грн./т. Це на 20% дорожче від ціни іншого підрядника на нещодавньому тендері Львівської САД у 28 тис грн./т.

Гарантійний строк на роботи становить рік.

На заробітну плату піде 3-5% загальної вартості підрядів, а на прибуток – ще по 1%.

Конкурентами на дорожчому тендері були ДочП «Львівський облавтодор», ТОВ «ПБС» і ПП «Рома». Із них лише переможець і «ПБС» знижували ціну під час аукціону, внаслідок чого формальна економія відносно очікуваної вартості закупівлі в 179,26 млн грн. склала 45%. За дешевший підряд із переможцем змагалися лише «Львівський облавтодор» і «Рома», причому останнє не робило кроків, тож зекономили тільки 9%.

Засновником «Екранбуду» є ТОВ «Екран» Мирослава, Юрія, Лариси Карпінських та екс-депутата Львівської облради Зіновія Карпінського, котрий у 2015 році йшов у мери Стрию від «Блоку Петра Порошенка «Солідарність». Останній також володіє ПП «Механіка К», яке з 2015 року отримало підрядів виключно Львівської САД на 125,66 млн грн.

Керує «Екранбудом» Орест Йосипчук, який у 2015 році висувався у Стрийську міськраду від партії «Сила людей».

Усього з листопада 2016 року переможець виграв тендерів на 163,11 млн грн.