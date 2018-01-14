«Порошенківець» виграв 130 мільйонів на латання і прибирання доріг Львівщини
Служба автомобільних доріг у Львівській області 5 січня за результатами тендерів уклала дві угоди з ДочП «Екранбуд» ТОВ «Екран» про поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автодоріг державного значення на загальну суму 130,46 млн грн. Про це
Послуги замовили на 2018 рік для ділянок доріг загальною протяжністю 259 км:
- Н-09 Мукачеве-Рахів-Богородчани-Івано-Франківськ-Рогатин-Бібрка-Львів км 395+660 – км 439+433,
- Транспортна розв’язка на км 436+847 автодороги Н-09 Мукачеве-Рахів-Богородчани-Івано-Франківськ-Рогатин-Бібрка-Львів,
- М-06 Київ-Чоп км 622+256 – км 702+546,
- М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка км 0+000 – км 44+230,
- Н-10 Стрий-Івано-Франківськ-Чернівці-Мамалига км 2+575 – км 18+330,
- Т-14-18 Нижанковичі-Самбір-Дрогобич-Стрий км 86+247 – км 107+925,
- Т-14-02 Східниця-Пісочна, км 0+000 – км 6+139, км 14+302 – км 17+330, км 19+051 – км 62+396.
За підсумковими відомостями ресурсів, асфальтобетон щільний дрібнозернистий і крупнозернистий типу А марки 1 коштує 1 004-1 496 грн./т, що відповідає ринку (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки).
Природний рядовий пісок купили по 83-110 грн./куб. м, тобто за ринковими цінами.
Імпортні скляні кульки обійдуться у 33 551 грн./т. Це на 20% дорожче від ціни іншого підрядника на нещодавньому тендері Львівської САД у 28 тис грн./т.
Гарантійний строк на роботи становить рік.
На заробітну плату піде 3-5% загальної вартості підрядів, а на прибуток – ще по 1%.
Конкурентами на дорожчому тендері були ДочП «Львівський облавтодор», ТОВ «ПБС» і ПП «Рома». Із них лише переможець і «ПБС» знижували ціну під час аукціону, внаслідок чого формальна економія відносно очікуваної вартості закупівлі в 179,26 млн грн. склала 45%. За дешевший підряд із переможцем змагалися лише «Львівський облавтодор» і «Рома», причому останнє не робило кроків, тож зекономили тільки 9%.
Засновником «Екранбуду» є ТОВ «Екран» Мирослава, Юрія, Лариси Карпінських та
Керує «Екранбудом» Орест Йосипчук, який у 2015 році
Усього з листопада 2016 року переможець виграв тендерів на 163,11 млн грн.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Финансы
14.01.2018 07:00
14.01.2018 07:01