Зміївські виробники електроенергії заплатять фірмі 19 мільйонів за електроенергію
Зміївська теплова електрична станція ПАТ «Центренерго» 29 грудня за результатами тендеру уклала угоду з ПАТ «ЕК «Барвінок» на постачання електроенергії на 19,05 млн грн. Про це повідомляється в системі «
З лютого 2018 року по січень 2019 року включно фірма має поставити орієнтовно 3,55 млн кВт*год електроенергії 1 класу по 1,81 грн за кіловатгодину і 5,81 млн кВт*год 2 класу по 2,20 грн. Ціни наведено з ПДВ і урахуванням знижки 1%, яку надає постачальник. На сайті «Харківобленерго»
ПАТ «Енергетична компанія «Барвінок» (Харків) належить Станіславу Кучеру та Сергію Брюховичу, який у парламенті попереднього скликання
«ЕК «Барвінок» також отримувало підряд на постачання енергії на Зміївську ТЕС на 2017 рік вартістю
На обох тендерах Зміївської ТЕС єдиним конкурентом «Барвінку» було харківське ТОВ «РемМашРесурс» вінничанина Володимира Войтюка. На торгах ця фірма не знижувала ціну своєї пропозиції.
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Финансы
14.01.2018 07:00