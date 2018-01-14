Зміївські виробники електроенергії заплатять фірмі 19 мільйонів за електроенергію

Зміївська теплова електрична станція ПАТ «Центренерго» 29 грудня за результатами тендеру уклала угоду з ПАТ «ЕК «Барвінок» на постачання електроенергії на 19,05 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

З лютого 2018 року по січень 2019 року включно фірма має поставити орієнтовно 3,55 млн кВт*год електроенергії 1 класу по 1,81 грн за кіловатгодину і 5,81 млн кВт*год 2 класу по 2,20 грн. Ціни наведено з ПДВ і урахуванням знижки 1%, яку надає постачальник. На сайті «Харківобленерго» вказано, що тариф на 1 клас у січні становить 2,01 грн, на 2 клас – 2,42 грн за кВт*год.

ПАТ «Енергетична компанія «Барвінок» (Харків) належить Станіславу Кучеру та Сергію Брюховичу, який у парламенті попереднього скликання був помічником нардепа Володимира Бандурова (Партія регіонів) від Запоріжжя. У той період інша фірма Кучера і Брюховича зі схожою назвою ПАТ «Торгова компанія «Барвінок» отримала тендер Запорізької АЕС за систему радіаційного контролю санпропускників спец корпусу вартістю 23,73 млн грн.

«ЕК «Барвінок» також отримувало підряд на постачання енергії на Зміївську ТЕС на 2017 рік вартістю 22,17 млн грн. До того у «Вісник держзакупівель» не було даних про закупівлю електроенергії у цієї чи іншої фірми.

На обох тендерах Зміївської ТЕС єдиним конкурентом «Барвінку» було харківське ТОВ «РемМашРесурс» вінничанина Володимира Войтюка. На торгах ця фірма не знижувала ціну своєї пропозиції.


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