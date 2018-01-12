Украинские ICO, о которых вы не знали: более $100 млн за 2017 год

Всего на рынке Центральной и Восточной Европы (регион CEE) аналитики зафиксировали 260 ICO и так называемых pre-ICO (предварительная распродажа токенов в более крупных размерах инвесторам и фондам). Всего в рамках этих кампаний за 2017 году удалось привлечь около $1 млрд (по данным до 15 декабря 2017). В среднем через ICO компании собирали около $3,1 млн, однако вилка сборов довольно размашистая: от $78 000 (самый скромный результат) до $53 млн, пишут AIN.UA.

Абсолютный лидер в ICO-гонке по региону — РоSSия: как по количеству кампаний (139 зарегистрированных), так и по сборам. Украина в этом топе на третьем месте с 19 кампаниями (без учета кампаний смешанного происхождения — ред.). Второе место Украина уступила Эстонии (26 кампаний), но обогнала Словению (13 ICO), которая заняла 4 место.

Украинские ICO, о которых вы не знали: более $100 млн за 2017 год

Завершенных украинских (или смешанных) ICO-кампаний с публичными суммами сборов насчитывается заметно меньше — всего 13. Редакция AIN.UA собрала их в одну сводную таблицу (в хронологическом порядке):

Название компании

Страна происхождения компани или основателей

Период проведения ICO

Сумма сборов

Swiscoin

РоSSия, Украина, Гринландия, США, Польша

Февраль

$500 000

TAAS

(в исследовании не упоминается, добавлен редактором AIN.UA)

Украина

Март

$7 963 119

Minex

Украина

Май-июнь

$789 859

Propy

Украина, РоSSия

Август

$15 370 280

DMarket

Украина

Август-ноябрь

$19 069 984

Snovio

Украина

Сентябрь-ноябрь

$2 129 220

Anryze

Украина

Сентябрь-октябрь

$1 600 000

Eloplay

Украина, Эстония

Октябрь-ноябрь

$469 301

Hacken

(в исследовании упомянут как роSSийский)

Украина

Ноябрь-декабрь

$5 000 000

EMU Project (pre-ICO)

Украина, Эстония

Декабрь

$109 000

SocialMedia.Market (pre-ICO)

Украина

Декабрь

$1 627 874

DreamTeam

Украина

Декабрь

$6 000 000

Data Trading (PreICO)

Украина

Декабрь

$2 600 000

Напомним, недавно завершилось еще одно ICO с украинскими корнями: ИИ-стартап Neuromation (в исследовании упоминается как эстонский) привлек $50 млн на ICO. Токены, которые остались после пре-сейла, распродали за 8 часов. Если суммировать его сборы со сборами вышеупомянутых кампаний, получится, что за 2017 год в рамках украинских и около украинских ICO суммарно привлечено более $100 млн.

В отдельную таблицу мы собрали также все ICO, так или иначе ассоциирующие себя с Украиной, которые либо не раскрывают своих сборов, либо еще не завершились.

Название компании

Страна происхождения компании или основателей

Период проведения ICO

Сумма сборов

MoneyTech

Украина

Июнь — август 2017

Не раскрывается

 

ICO box

Украина

Август — сентябрь 2017

Не раскрывается

 

Prospectors

Украина

Август — сентябрь 2017

Не раскрывается

 

Zempa

Украина

Октябрь-ноябрь 2017

Не раскрывается

 

Boosteroid

Украина

Ноябрь — декабрь 2017

Не раскрывается

 

Fundaria

Украина

Ноябрь — декабрь 2017

Не раскрывается

Bank of

memories/BMC

Украина

Ноябрь 2017 – январь 2018

Еще идет

 

Luven

Diagnostic

Украина

Декабрь 2017

Не раскрывается

 

SocialMedia.Market

Украина

Декабрь 2017

Не раскрывается

 

CoinDrive

Украина

Декабрь 2017 — январь 2018

Еще идет

 

DeCoin

Украина

Декабрь 2017 — январь 2018

Еще идет

 

Enjoy Life

Украина

Декабрь 2017 — январь 2018

Еще идет

 

Rentberry

(в исследовании не упоминается, добавлен редактором AIN.UA)

Украина, США

Декабрь 2017 – февраль 2018

Еще идет

Ранее East-west digital news опубликовало исследование стартап-экосистем 24 стран региона и представило предварительный обзор. Как в нем представлена Украна, можно посмотреть здесь.


Майя Яровая, AIN


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Украинцы смогут обойти лимит на зарубежные посылки: появилась лазейкаУкраинцы смогут обойти лимит на зарубежные посылки: появилась лазейка
Минфин фюрера РФ заявил о полном исчерпании и ликвидации Резервного фондаМинфин фюрера РФ заявил о полном исчерпании и ликвидации Резервного фонда
Украина снизила импорт газа из-за теплой зимыУкраина снизила импорт газа из-за теплой зимы
Украина начала тратить резервы НБУУкраина начала тратить резервы НБУ
Беглые олигархи из окружения Януковича намерены выкупить его активы за рубежомБеглые олигархи из окружения Януковича намерены выкупить его активы за рубежом
Блок рекламы


Похожие новости
В 2017 году сильнее всего подорожали баклажаны и арбузыВ 2017 году сильнее всего подорожали баклажаны и арбузы
Власти Киева признали незаконной стройку возле БотсадаВласти Киева признали незаконной стройку возле Ботсада
Лондонский арбитраж в 2017 году обязал Ахметова выплатить связанной с Фирташем компании $760 млн за "Укртелеком"Лондонский арбитраж в 2017 году обязал Ахметова выплатить связанной с Фирташем компании $760 млн за "Укртелеком"
Экспорт польского газа увеличился вдвое по итогам 2017 годаЭкспорт польского газа увеличился вдвое по итогам 2017 года
Рост цен производителей промпродукции за год замедлился более чем в 2 разаРост цен производителей промпродукции за год замедлился более чем в 2 раза
РоSSийская нефть за 2017 год подорожала на четвертьРоSSийская нефть за 2017 год подорожала на четверть
Инфляция в 2017 году составила 13,7%Инфляция в 2017 году составила 13,7%
Украине не удалось выполнить план по добыче угля в 2017 годуУкраине не удалось выполнить план по добыче угля в 2017 году
Стихийные бедствия нанесли США в 2017 году рекордный ущерб в размере 306 миллиардов долларовСтихийные бедствия нанесли США в 2017 году рекордный ущерб в размере 306 миллиардов долларов
За 2017 год разоблачили более 1,3 тысячи нелегальных игорных заведений – полицияЗа 2017 год разоблачили более 1,3 тысячи нелегальных игорных заведений – полиция
Последние новости
Подгружаем последние новости