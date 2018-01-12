Украинские ICO, о которых вы не знали: более $100 млн за 2017 год

Всего на рынке Центральной и Восточной Европы (регион CEE) аналитики зафиксировали 260 ICO и так называемых pre-ICO (предварительная распродажа токенов в более крупных размерах инвесторам и фондам). Всего в рамках этих кампаний за 2017 году удалось привлечь около $1 млрд (по данным до 15 декабря 2017). В среднем через ICO компании собирали около $3,1 млн, однако вилка сборов довольно размашистая: от $78 000 (самый скромный результат) до $53 млн, пишут AIN.UA .

Абсолютный лидер в ICO-гонке по региону — РоSSия: как по количеству кампаний (139 зарегистрированных), так и по сборам. Украина в этом топе на третьем месте с 19 кампаниями (без учета кампаний смешанного происхождения — ред.). Второе место Украина уступила Эстонии (26 кампаний), но обогнала Словению (13 ICO), которая заняла 4 место.

Завершенных украинских (или смешанных) ICO-кампаний с публичными суммами сборов насчитывается заметно меньше — всего 13. Редакция AIN.UA собрала их в одну сводную таблицу (в хронологическом порядке):

Напомним, недавно завершилось еще одно ICO с украинскими корнями: ИИ-стартап Neuromation (в исследовании упоминается как эстонский) привлек $50 млн на ICO. Токены, которые остались после пре-сейла, распродали за 8 часов. Если суммировать его сборы со сборами вышеупомянутых кампаний, получится, что за 2017 год в рамках украинских и около украинских ICO суммарно привлечено более $100 млн.

В отдельную таблицу мы собрали также все ICO, так или иначе ассоциирующие себя с Украиной, которые либо не раскрывают своих сборов, либо еще не завершились.

Название компании Страна происхождения компании или основателей Период проведения ICO Сумма сборов MoneyTech Украина Июнь — август 2017 Не раскрывается ICO box Украина Август — сентябрь 2017 Не раскрывается Prospectors Украина Август — сентябрь 2017 Не раскрывается Zempa Украина Октябрь-ноябрь 2017 Не раскрывается Boosteroid Украина Ноябрь — декабрь 2017 Не раскрывается Fundaria Украина Ноябрь — декабрь 2017 Не раскрывается Bank of memories/BMC Украина Ноябрь 2017 – январь 2018 Еще идет Luven Diagnostic Украина Декабрь 2017 Не раскрывается SocialMedia.Market Украина Декабрь 2017 Не раскрывается CoinDrive Украина Декабрь 2017 — январь 2018 Еще идет DeCoin Украина Декабрь 2017 — январь 2018 Еще идет Enjoy Life Украина Декабрь 2017 — январь 2018 Еще идет Rentberry (в исследовании не упоминается, добавлен редактором AIN.UA) Украина, США Декабрь 2017 – февраль 2018 Еще идет

Ранее East-west digital news опубликовало исследование стартап-экосистем 24 стран региона и представило предварительный обзор. Как в нем представлена Украна, можно посмотреть здесь.