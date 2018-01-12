Украинские ICO, о которых вы не знали: более $100 млн за 2017 год
Всего на рынке Центральной и Восточной Европы (регион CEE) аналитики зафиксировали 260 ICO и так называемых pre-ICO (предварительная распродажа токенов в более крупных размерах инвесторам и фондам). Всего в рамках этих кампаний за 2017 году удалось привлечь около $1 млрд (по данным до 15 декабря 2017). В среднем через ICO компании собирали около $3,1 млн, однако вилка сборов довольно размашистая: от $78 000 (самый скромный результат) до $53 млн, пишут
Абсолютный лидер в ICO-гонке по региону — РоSSия: как по количеству кампаний (139 зарегистрированных), так и по сборам. Украина в этом топе на третьем месте с 19 кампаниями (без учета кампаний смешанного происхождения — ред.). Второе место Украина уступила Эстонии (26 кампаний), но обогнала Словению (13 ICO), которая заняла 4 место.
Завершенных украинских (или смешанных) ICO-кампаний с публичными суммами сборов насчитывается заметно меньше — всего 13. Редакция AIN.UA собрала их в одну сводную таблицу (в хронологическом порядке):
|
Название компании
|
Страна происхождения компани или основателей
|
Период проведения ICO
|
Сумма сборов
|
РоSSия, Украина, Гринландия, США, Польша
|
Февраль
|
$500 000
|
(в исследовании не упоминается, добавлен редактором AIN.UA)
|
Украина
|
Март
|
$7 963 119
|
Украина
|
Май-июнь
|
$789 859
|
Украина, РоSSия
|
Август
|
$15 370 280
|
Украина
|
Август-ноябрь
|
$19 069 984
|
Украина
|
Сентябрь-ноябрь
|
$2 129 220
|
Украина
|
Сентябрь-октябрь
|
$1 600 000
|
Украина, Эстония
|
Октябрь-ноябрь
|
$469 301
|
(в исследовании упомянут как роSSийский)
|
Украина
|
Ноябрь-декабрь
|
$5 000 000
|
Украина, Эстония
|
Декабрь
|
$109 000
|
Украина
|
Декабрь
|
$1 627 874
|
Украина
|
Декабрь
|
$6 000 000
|
Украина
|
Декабрь
|
$2 600 000
Напомним, недавно завершилось еще одно ICO с украинскими корнями: ИИ-стартап Neuromation (в исследовании упоминается как эстонский) привлек $50 млн на ICO. Токены, которые остались после пре-сейла, распродали за 8 часов. Если суммировать его сборы со сборами вышеупомянутых кампаний, получится, что за 2017 год в рамках украинских и около украинских ICO суммарно привлечено более $100 млн.
В отдельную таблицу мы собрали также все ICO, так или иначе ассоциирующие себя с Украиной, которые либо не раскрывают своих сборов, либо еще не завершились.
|
Название компании
|
Страна происхождения компании или основателей
|
Период проведения ICO
|
Сумма сборов
|
Украина
|
Июнь — август 2017
|
Не раскрывается
|
Украина
|
Август — сентябрь 2017
|
Не раскрывается
|
Украина
|
Август — сентябрь 2017
|
Не раскрывается
|
Украина
|
Октябрь-ноябрь 2017
|
Не раскрывается
|
Украина
|
Ноябрь — декабрь 2017
|
Не раскрывается
|
Украина
|
Ноябрь — декабрь 2017
|
Не раскрывается
|
Украина
|
Ноябрь 2017 – январь 2018
|
Еще идет
|
Украина
|
Декабрь 2017
|
Не раскрывается
|
Украина
|
Декабрь 2017
|
Не раскрывается
|
Украина
|
Декабрь 2017 — январь 2018
|
Еще идет
|
Украина
|
Декабрь 2017 — январь 2018
|
Еще идет
|
Украина
|
Декабрь 2017 — январь 2018
|
Еще идет
|
(в исследовании не упоминается, добавлен редактором AIN.UA)
|
Украина, США
|
Декабрь 2017 – февраль 2018
|
Еще идет
Ранее East-west digital news опубликовало исследование стартап-экосистем 24 стран региона и представило предварительный обзор. Как в нем представлена Украна, можно посмотреть здесь.
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Финансы
12.01.2018 10:18