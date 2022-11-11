Ще один цвях в труну Росії: її економіку визнали неринковою

Сполучені Штати більше не розглядатимуть Росію як країну з ринковою економікою, заявило в четвер Міністерство торгівлі США. Як повідомляє відомство, таким чином набутий Росією 20 років тому статус, який обмежував розрахунок антидемпінгових мит на російські товари, скасовано.

Росія стала 12 у списку країн, які США класифікують як країни з неринковою економікою для розрахунку антидемпінгового тарифу. До списку також входять Китай, В'єтнам і колишні республіки Радянського Союзу.

Визначення статусу ринкової економіки базується на оцінці таких критеріїв, як конвертованість валюти, державний контроль над засобами виробництва та клімат для іноземних інвестицій. За даними Міністерства, ручне керування урядом РФ економікою країни призвело до спотворення цін та витрат. Відтак неможливо встановити, наскільки справедливо російські компанії встановлювали ціни на імпорт у Сполучені Штати, інформує ZN.ua .

«Це рішення дає Сполученим Штатам можливість застосувати повну силу антидемпінгового закону США для усунення ринкових спотворень, викликаних посиленням втручання російського уряду в їхню економіку», — йдеться в заяві Міністерства торгівлі США .

Відтепер Росія буде обкладатися значно вищими імпортними митами. Досі антидемпінгові мита щодо Росії були зосереджені в секторах, які становлять значну частину її не енергетичних поставок до Сполучених Штатів: метали, мінерали, залізо та сталь, а також хімікати.