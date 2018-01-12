"Укргаздобыча" активизирует разведку месторождений в западных областях Украины

В планах проведение разведочного бурения на шести месторождениях "Львовгаздобычи".

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Для увеличения добычи газа в западном регионе "Укргаздобыча" активизирует работу по доразведке существующих месторождений, которыми оперирует ГПУ "Львовгаздобыча".

Об этом сообщает пресс-служба газодобывающей компании, передает "Интерфакс-Украина".

Согласно сообщению, в планах проведение разведочного бурения на шести месторождениях "Львовгаздобычи".

"Львовгаздобыча" по состоянию 1 мая 2017 года разрабатывала 39 газовых, газоконденсатных и нефтегазоконденсатных месторождений, расположенных во Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Закарпатской и Черновицкой областях. Их эксплуатационный фонд - около 500 скважин.

В 2016 году филиал добыл 692,87 млн кубометров газа, 379,5 тонн газового конденсата и 1,21 тыс. тонн нефти.

Напомним, в сентябре прошлого года "Укргаздобыча" подписала контракты с китайцами на бурение 24 скважин.