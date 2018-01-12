"Укргаздобыча" активизирует разведку месторождений в западных областях Украины
В планах проведение разведочного бурения на шести месторождениях "Львовгаздобычи".
Для увеличения добычи газа в западном регионе "Укргаздобыча" активизирует работу по доразведке существующих месторождений, которыми оперирует ГПУ "Львовгаздобыча".
Об этом сообщает пресс-служба газодобывающей компании, передает "Интерфакс-Украина".
Согласно сообщению, в планах проведение разведочного бурения на шести месторождениях "Львовгаздобычи".
"Львовгаздобыча" по состоянию 1 мая 2017 года разрабатывала 39 газовых, газоконденсатных и нефтегазоконденсатных месторождений, расположенных во Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Закарпатской и Черновицкой областях. Их эксплуатационный фонд - около 500 скважин.
В 2016 году филиал добыл 692,87 млн кубометров газа, 379,5 тонн газового конденсата и 1,21 тыс. тонн нефти.
Напомним, в сентябре прошлого года "Укргаздобыча" подписала контракты с китайцами на бурение 24 скважин.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.