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2022-10-02
Українці у деяких областях зможуть безкоштовно одержати дрова
Відповідну ініціативу підтримали у Мінреінтеграції.
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Через військову агресію Росії та бойові дії українці змушені готуватися до зими та робити запаси продуктів, шукати альтернативні джерела опалення.
Для проходження опалювального сезону українцям, які перебувають у містах та населених пунктах, що прилягають до зони бойових дій, дадуть безкоштовні дрова. Про це
Витрати на закупівлю та доставку деревини обласним військовим адміністраціям компенсують шляхом перерозподілу субвенції з держбюджету.
Відповідну ініціативу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій підтримав уряд, видавши розпорядження про перерозподіл коштів та схваливши відповідні розрахунки.
Дар'я Скрипник, ZN.ua