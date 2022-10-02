Українці у деяких областях зможуть безкоштовно одержати дрова

Відповідну ініціативу підтримали у Мінреінтеграції.

Українці у деяких областях зможуть безкоштовно одержати дрова
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Через військову агресію Росії та бойові дії українці змушені готуватися до зими та робити запаси продуктів, шукати альтернативні джерела опалення.

Для проходження опалювального сезону українцям, які перебувають у містах та населених пунктах, що прилягають до зони бойових дій, дадуть безкоштовні дрова. Про це пише пресслужба Мінреінтеграції.

Витрати на закупівлю та доставку деревини обласним військовим адміністраціям компенсують шляхом перерозподілу субвенції з держбюджету.

Відповідну ініціативу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій підтримав уряд, видавши розпорядження про перерозподіл коштів та схваливши відповідні розрахунки.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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