Ціни на квартири у грудні: скільки коштує первинне та вторинне житло в різних областях України

В Україні впав попит на житло у новобудовах, але залишається стабільним на ринку вторинної нерухомості. Яка зараз ситуація на первинному ринку, і які ціни на квартири, враховуючи знижений попит, чекатимуть на українців до кінця 2022 року, розповіли ріелтори.

На зниження попиту на "квадратні метри" впливають на сьогоднішній день два основні фактори: погіршення платоспроможності населення та прискорення інфляції. На фоні війни багато людей не ризикують вкладати гроші в недобудовану нерухомість, оскільки є ризик, що будівництво може заморозитися, або у ще недобудований будинок потрапить ракета. Поки триватиме активна фаза бойових дій, не можна чекати на якісь суттєві зрушення на ринку, зазначає співзасновник і керуючий партнер INSPI Development Володимир Семенцов.

До кінця грудня не виключено невеликі коливання цін на ринку первинного житла, але глобальних змін не буде.

Ситуація на вторинному ринку житла трохи оптимістичніша. Президент Асоціації фахівців з нерухомості України Юрій Піта розповів, що незважаючи на низький попит, угоди укладають та поступово квартири продають. Ціни на квартири, починаючи із серпня, особливо не змінилися. Максимум подорожчання склало 10-15%. Основний попит на житло створюють переселенці у різних областях.

Враховуючи зростання попиту на 1-кімнатні та 2-кімнатні квартири та внутрішню міграцію громадян зі східних та південних областей на захід, то за час війни найбільше зросла вартість вторинного житла у Закарпатській (38%), Івано-Франківській (23%) та Львівській (19%) областях.

Найдорожчий квадратний метр 1-кімнатної квартири на сьогоднішній день залишається у Києві (1776,69 долара), Львівській (1239,96 долара), Закарпатській (1037,96 долара), Київській (935,54 долара) та Вінницькій (940,95) долара) областях.

Раніше повідомлялося, що у Києві почали знижуватися ціни на оренду квартир.