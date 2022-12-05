Ціни на квартири у грудні: скільки коштує первинне та вторинне житло в різних областях України

В Україні впав попит на житло у новобудовах, але залишається стабільним на ринку вторинної нерухомості. Яка зараз ситуація на первинному ринку, і які ціни на квартири, враховуючи знижений попит, чекатимуть на українців до кінця 2022 року, розповіли ріелтори.

Ціни на квартири у грудні: скільки коштує первинне та вторинне житло в різних областях України

На зниження попиту на "квадратні метри" впливають на сьогоднішній день два основні фактори: погіршення платоспроможності населення та прискорення інфляції. На фоні війни багато людей не ризикують вкладати гроші в недобудовану нерухомість, оскільки є ризик, що будівництво може заморозитися, або у ще недобудований будинок потрапить ракета. Поки триватиме активна фаза бойових дій, не можна чекати на якісь суттєві зрушення на ринку, зазначає співзасновник і керуючий партнер INSPI Development Володимир Семенцов.

До кінця грудня не виключено невеликі коливання цін на ринку первинного житла, але глобальних змін не буде.

Ціни на квартири у грудні: скільки коштує первинне та вторинне житло в різних областях України

Ситуація на вторинному ринку житла трохи оптимістичніша. Президент Асоціації фахівців з нерухомості України Юрій Піта розповів, що незважаючи на низький попит, угоди укладають та поступово квартири продають. Ціни на квартири, починаючи із серпня, особливо не змінилися. Максимум подорожчання склало 10-15%. Основний попит на житло створюють переселенці у різних областях.

Враховуючи зростання попиту на 1-кімнатні та 2-кімнатні квартири та внутрішню міграцію громадян зі східних та південних областей на захід, то за час війни найбільше зросла вартість вторинного житла у Закарпатській (38%), Івано-Франківській (23%) та Львівській (19%) областях.

Найдорожчий квадратний метр 1-кімнатної квартири на сьогоднішній день залишається у Києві (1776,69 долара), Львівській (1239,96 долара), Закарпатській (1037,96 долара), Київській (935,54 долара) та Вінницькій (940,95) долара) областях.

Раніше повідомлялося, що у Києві почали знижуватися ціни на оренду квартир.


Лобанова Єлизавета, Тудей





Интересные новости
НБУ «надрукував» для уряду ще 15 мільярдівНБУ «надрукував» для уряду ще 15 мільярдів
Ціни на продукти знизяться вже у грудні: що може стати дешевшимЦіни на продукти знизяться вже у грудні: що може стати дешевшим
Гроші від трудових мігрантів: скільки перевели в Україну з початку рокуГроші від трудових мігрантів: скільки перевели в Україну з початку року
Єврокомісія «заморозила» виділення 7,5 мільярда євро для УгорщиниЄврокомісія «заморозила» виділення 7,5 мільярда євро для Угорщини
Binance придбала японську криптовалютну біржу SEBCBinance придбала японську криптовалютну біржу SEBC
Блок рекламы


Похожие новости
Іспанія надасть 4,5 мільйона євро на енергетичну підтримку УкраїниІспанія надасть 4,5 мільйона євро на енергетичну підтримку України
Гроші від трудових мігрантів: скільки перевели в Україну з початку рокуГроші від трудових мігрантів: скільки перевели в Україну з початку року
Фінляндія надала допомоги енергосектору України на чотири мільйони євроФінляндія надала допомоги енергосектору України на чотири мільйони євро
Ціни на продукти знизяться вже у грудні: що може стати дешевшимЦіни на продукти знизяться вже у грудні: що може стати дешевшим
«Зерно з України»: Італія виділила на українську продовольчу ініціативу 2 мільйони євро«Зерно з України»: Італія виділила на українську продовольчу ініціативу 2 мільйони євро
Оренда квартир у Києві: яке житло можна зняти за 5000 грн на місяцьОренда квартир у Києві: яке житло можна зняти за 5000 грн на місяць
ЄБРР оцінить збитки, нанесені Маріуполю, та потреби для відновлення містаЄБРР оцінить збитки, нанесені Маріуполю, та потреби для відновлення міста
В Україні зросли ціни на сільВ Україні зросли ціни на сіль
США виділили додаткові $4,5 млрд грантів для бюджетної підтримки УкраїниСША виділили додаткові $4,5 млрд грантів для бюджетної підтримки України
Пенсійний фонд України з 1 грудня перерахує пенсії: що змінитьсяПенсійний фонд України з 1 грудня перерахує пенсії: що зміниться
Последние новости
Подгружаем последние новости