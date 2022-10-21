Укренерго «покарало» споживачів електроенергії Києві та чотирьох областях віяловим відключенням
У кількох областях різко зросло споживання електроенергії, інформує
«Укренерго» попередило, що у Києві та чотирьох областях, а саме в Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській, знову запускають віялові відключення. Про
Зазначається, що різко зріс рівень споживання електроенергії, томі «Укренерго» вимушене ввести тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії.
«Нагадаємо, як диспетчери Укренерго приймають рішення про тимчасове відключення: якщо в якомусь регіоні вони бачать, що зростає споживання, а в найближчий час туди неможливо доставити більше електроенергії через завдані росією руйнування, то в такому регіоні водяться тимчасові обмеження. Відповідно ваше ощадливе енергоспоживання може допомогти уникнути примусових відключень, пам’ятайте про це», - зазначили у компанії.