Укренерго «покарало» споживачів електроенергії Києві та чотирьох областях віяловим відключенням

«Укренерго» попередило, що у Києві та чотирьох областях, а саме в Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській, знову запускають віялові відключення. Про йдеться у повідомленні пресслужби компанії.

Зазначається, що різко зріс рівень споживання електроенергії, томі «Укренерго» вимушене ввести тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії.

«Нагадаємо, як диспетчери Укренерго приймають рішення про тимчасове відключення: якщо в якомусь регіоні вони бачать, що зростає споживання, а в найближчий час туди неможливо доставити більше електроенергії через завдані росією руйнування, то в такому регіоні водяться тимчасові обмеження. Відповідно ваше ощадливе енергоспоживання може допомогти уникнути примусових відключень, пам’ятайте про це», - зазначили у компанії.