Укренерго «покарало» споживачів електроенергії Києві та чотирьох областях віяловим відключенням

У кількох областях різко зросло споживання електроенергії, інформує ZN.ua.

Укренерго «покарало» споживачів електроенергії Києві та чотирьох областях віяловим відключенням
© ua.energy

«Укренерго» попередило, що у Києві та чотирьох областях, а саме в Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській, знову запускають віялові відключення. Про йдеться у повідомленні пресслужби компанії.

Зазначається, що різко зріс рівень споживання електроенергії, томі «Укренерго» вимушене ввести тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії.

«Нагадаємо, як диспетчери Укренерго приймають рішення про тимчасове відключення: якщо в якомусь регіоні вони бачать, що зростає споживання, а в найближчий час туди неможливо доставити більше електроенергії через завдані росією руйнування, то в такому регіоні водяться тимчасові обмеження. Відповідно ваше ощадливе енергоспоживання може допомогти уникнути примусових відключень, пам’ятайте про це», - зазначили у компанії.


Олена Середа, ZN.ua





Интересные новости
Долар, євро чи гривня: українцям повідомили, у якій валюті вигідніше відкрити депозит під час війниДолар, євро чи гривня: українцям повідомили, у якій валюті вигідніше відкрити депозит під час війни
Пенсії та зарплати у бюджеті-2023: де візьмуть гроші на виплати українцямПенсії та зарплати у бюджеті-2023: де візьмуть гроші на виплати українцям
Податки для однієї категорії підприємців різко зростутьПодатки для однієї категорії підприємців різко зростуть
Залучення України від продажу ОВДП на аукціонах перевищують еквівалент 149,1 мільярда гривень — НБУЗалучення України від продажу ОВДП на аукціонах перевищують еквівалент 149,1 мільярда гривень — НБУ
Затримка пенсій: виплати не приходять вчасноЗатримка пенсій: виплати не приходять вчасно
Блок рекламы


Похожие новости
Ціни на яйця: у Києві встановлене новий вартісний рекордЦіни на яйця: у Києві встановлене новий вартісний рекорд
Ціни на оренду в Києві зростуть на 20%: прогноз рієлтораЦіни на оренду в Києві зростуть на 20%: прогноз рієлтора
Українців попереджають про віялові відключення електроенергії: як дізнатись про свою чергуУкраїнців попереджають про віялові відключення електроенергії: як дізнатись про свою чергу
Тотальна економія електроенергії: які побутові прилади треба вимкнути до 23.00Тотальна економія електроенергії: які побутові прилади треба вимкнути до 23.00
У Києві з 20 жовтня розпочнеться опалювальний сезонУ Києві з 20 жовтня розпочнеться опалювальний сезон
"Терміни не терплять": у Києві продовжували будувати заборонений будинок у день ракетного удару по столиці, фото"Терміни не терплять": у Києві продовжували будувати заборонений будинок у день ракетного удару по столиці, фото
Ціни на оренду квартир у Києві несподівано зрослиЦіни на оренду квартир у Києві несподівано зросли
Британія та Канада надали гарантії більш ніж на 90 млн євро за кредитами ЄБРР для Нафтогазу та УкренергоБританія та Канада надали гарантії більш ніж на 90 млн євро за кредитами ЄБРР для Нафтогазу та Укренерго
Україна відмовилася від обмеження електропостачання завдяки стабілізації ситуації — УкренергоУкраїна відмовилася від обмеження електропостачання завдяки стабілізації ситуації — Укренерго
Віялові відключення електроенергії в Україні: опубліковано графіки по містамВіялові відключення електроенергії в Україні: опубліковано графіки по містам
Последние новости
Подгружаем последние новости