Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2018 год

Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2018 год

Кабинет министров Украины утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2018 год. Соответствующее постановление было принято на заседании правительства в четверг, 11 января.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Так, утвержденный доход ПФУ составляет 353,629 млрд гривен. Государственные ассигнования на финансирование пенсионных программ составляют 139,313 млрд гривен.

Кроме того, правительство скорректировало объем фонда оплаты труда на 4,7% в связи с запланированным увеличением минимальной зарплаты. В результате при установлении суммы единого социального взноса на общеобязательное социальное страхование (ЕСВ) учтен фонд оплаты труда в сумме 988,9 млрд гривен.

Сумма ЕСВ с учетом корректировки зарплатного фонда составит 241 млрд гривен, взнос в пенсионный фонд - 208,3 млрд гривен. На выплату пенсий в бюджете фонда предусмотрено 345,812 млрд гривен.

Напомним, ранее министр социально политики Андрей Рева заявил, что после осовременивания средний размер пенсий в Украине повысился на 561 гривну. 




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