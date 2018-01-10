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"Роснефть" продала сеть заправок в Украине Швейцарцы приобрели около 150 АЗС. Фото: Кузьма Джунь РоSSийская нефтяная компания "Роснефть" продала компании, который владеют сетью автозаправочных станций в Украине. Rosneft Management Company Ltd и Fargrade Ltd, как сообщается в документах "Роснефти", исключены из списка аффилированных лиц "Роснефти". Rosneft Management Company Ltd и Fargrade Ltd владеют компанией "Восток", которая является оператором сетей Formula, ТНК, "Золотой гепард", "Смайл", насчитывающих около 150 автозаправочных станций в Украине. Год назад Антимонопольный комитет Украины согласовал Glusco Energy (Швейцария) покупку этих компаний. Glusco ранее владела 50% Rosneft Management.

LB.ua

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