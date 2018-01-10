"Роснефть" продала сеть заправок в Украине

Швейцарцы приобрели около 150 АЗС.

"Роснефть" продала сеть заправок в Украине
Фото: Кузьма Джунь

РоSSийская нефтяная компания "Роснефть" продала компании, который владеют сетью автозаправочных станций в Украине.

Rosneft Management Company Ltd и Fargrade Ltd, как сообщается в документах "Роснефти", исключены из списка аффилированных лиц "Роснефти".

Rosneft Management Company Ltd и Fargrade Ltd владеют компанией "Восток", которая является оператором сетей Formula, ТНК, "Золотой гепард", "Смайл", насчитывающих около 150 автозаправочных станций в Украине.

Год назад Антимонопольный комитет Украины согласовал Glusco Energy (Швейцария) покупку этих компаний.

Glusco ранее владела 50% Rosneft Management.


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