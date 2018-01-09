Руководителям банков в Украине разрешили не иметь профильного образования

Вступил в силу закон, позволяющий руководителям украинских банков не иметь профильного высшего образования.

Об этом сообщают Украинские новости .

Речь идет о законе, направленном на упрощение ведения бизнеса и привлечения инвестиций эмитентами ценных бумаг был опубликован в официальной газете парламента "Голос України" 6 января, тогда как вступил в силу с 1 января.

Данным законом внесены изменения в статью 42 закона "О банках и банковской деятельности", которая устанавливает требования к руководителям банков.

К руководителям банка относятся председатель, его заместители и члены совета банка, председатель, его заместители и члены правления банка, главный бухгалтер и его заместители.

Отныне, чтобы стать руководителем украинского банка, достаточно иметь только высшее образование.

Ранее оно должно было быть еще и профильным (в области экономики, менеджмента (управления) или права).

Однако теперь в законе появилось более точное определение профессиональной пригодности руководителя банка.

"Профессиональная пригодность руководителя банка определяется как совокупность знаний, профессионального и управленческого опыта лица, необходимых для надлежащего выполнения должностных обязанностей руководителя банка с учетом бизнес-плана и стратегии банка, а также функциональной нагрузки и сферы ответственности конкретного руководителя банка", - сказано в законе.

Также усилено требование к опыту работы в банковской системе.

Ранее для председателя правления банка требовалось иметь суммарный опыт 3 года в банковской системе по соответствующей специальности.

Теперь же, нужно иметь опыт работы в финсекторе не менее 5 лет в совокупности, в том числе на руководящих должностях не менее 3 лет.

Сохранилось требование о наличии безупречной деловой репутации для руководителей банков.

Их согласование, как и прежде, будет осуществлять Национальный банк.

Закон также устанавливает требование для главного бухгалтерабанка и его замов иметь высшее образование в сфере бухучета и опыт работы по специальности в банковском и / или финансовом секторе не менее 5 лет для главного бухгалтера, 2-х лет для замов.

Национальный банк отныне будет публиковать на своем сайте информацию не только о структуре собственности банков и составе банковских групп, а также информацию о руководителях действующих и ликвидированных банков.

Законом усиливается требование к советам банков, которые должны состоять как минимум на одну треть из независимых членов (ранее на одну четверть).

Более того, не менее половины членов совета должны иметь опыт работы в банковском секторе.

В начале января 2018 года Президент Петр Порошенко подписал данный закон.