Курс долара знижуватиметься

Протягом найближчих днів курс долара в Україні знижуватиметься. Такий прогноз надали експерти. Існує низка факторів, що призвели до "потепління" на валютному ринку.

Про фактори, що дозволять знизити вартість валюти, розповів фінансовий експерт Олексій Козирєв.

За його словами, зараз відбувається ситуативний приплив готівкової валюти. Джерелом такого притоку є заможні українці. Багато хто з них здає валюту за ціною 40-41 грн за долар, а потім поповнює електронні рахунки, щоби купити долари за більш прийнятною ціною з подальшим їх вкладом на депозит.

"Це спричинило ситуативний приплив готівкової валюти на ринок, і це знизило котирування в обмінниках.Тому що запаси готівки у громадян не безмежні, і вони скоро закінчаться", - каже експерт.

Також днями НБУ підкріпив каси банків готівкою. Йдеться про черговий обмін, коли Нацбанк дає банкам готівкову валюту в обмін на безготівкову. Наявність "живого" долара в обмінниках та банках, у свою чергу, знизила ажіотаж серед населення.

На зниження ажіотажу, безумовно, вплинуло також і зростання цін у країні. Купівельна спроможність населення знизилася загалом: українці стали менше купувати не лише продуктів, а й валюти.

Національна валюта стабілізується і за рахунок зовнішньої допомоги від Європи та США . Поліпшує ситуацію також компенсація Національним банком дефіциту валюти на міжбанку.

Усі ці чинники дозволяють прогнозувати зниження цін на валютному ринку. Принаймні, найближчим часом. Очікується, що незабаром курс долара США в обмінних пунктах займе діапазон від 39,70 до 41,50 грн. А вартість євро буде у межах від 39,20 до 40,90 грн.

Вартість долара на міжбанку залишиться незмінною і становитиме від 36,65 до 37,30 грн. Це зумовлено збереженням попиту на іноземну валюту. Міжбанківська ціна євро становитиме від 36,65 до 37,30 грн.

Нагадаємо, Верховна Рада затвердила нового голову НБУ. Ним став уже колишній керівник Ощадбанку Андрій Пишний.