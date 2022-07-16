Ціна на цукор в Україні знижуватиметься

Ціна на цукор в Україні знизиться до середини осені. До жовтня-листопада вартість цього продукту може зрости ще. Однак у середині осені неминуче настане зниження цін.

Такий прогноз дала аналітик Українського лубу аграрного бізнесу (УКАБ) Світлана Литвин у коментарі rbc.ua.

За даними Держстату, цукор увійшов до трійки цінових лідерів червня. Порівняно з травнем він став дорожчим на 11,8%. На думку аналітика, такий суттєвий приріст ціни пов'язаний, насамперед, із початком сезону активного консервування ягід. На цей час в Україні традиційно зростає попит на цукор, що, природно, дозволяє постачальникам підвищувати ціни на цей продукт.

До сезонного чинника у нинішньому, воєнному, році додалися й інші. Зокрема, на вартість цукру вплинули такі умови:

зростання вартості енергоносіїв, пального, що призвело до значного подорожчання витрат на логістику;

виснаження запасів цукру, які були створені минулого сезону.

Проте вже у жовтні має розпочатися поступове зниження ціни на цукор, каже Світлана Литвин. Наприкінці вересня розпочнуть збирання нового врожаю цукрових буряків, а у жовтні заводи відкриють сезон переробки. На ринок піде продукт із нового врожаю, і це має знизити ціну на цукор.

Проте наразі в цьому прогнозі є кілька "якщо":

якщо погода сприятиме гарному врожаю цукрових буряків та високому вмісту цукру в них;

якщо всі діючі цукрові заводи зможуть розпочати роботу;

якщо інфляція на той час не поглине все можливе зниження ціни.

"Якщо погодні умови дозволять отримати хорошу врожайність, оскільки засіяли достатню кількість площ, то буде вироблена достатня кількість цукру і ціна стабілізується. Однак інфляційні процеси, які можуть спостерігатися в Україні, можуть додатково вплинути на подальше ціноутворення", - прогнозує аналітик.

Таким чином, великого зниження ціни на цукор та інші продукти може не відбутися через високі темпи інфляції в Україні.

Нагадаємо стало відомо, скільки продуктів можна придбати зараз в Україні за середній прожитковий мінімум.