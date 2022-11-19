Пенсії в Україні: російській полон зараховуватиметься в страховий стаж

Період, під час якого громадянин України перебував у полоні, зараховуватиметься до страхового стажу, повідомляє Пенсійний фонд України. Це передбачено Законом України від 26.01.2022 № 2010-ІХ "Про соціальний та правовий захист осіб, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України та членів їх сімей", що набув чинності сьогодні, 19 листопада.

"Громадяни України, стосовно яких згідно із Законом України № 2010-ІХ встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню", - йдеться в повідомленні ПФ.

Страхові внески за них за весь період полону та протягом шести місяців після звільнення сплачуються із державного бюджету.

Законопроект передбачає, що період перебування у полоні зараховуватиметься до страхового пенсійного стажу, а також до страхового стажу роботи у шкідливих умовах, що дає право на призначення пільгової пенсії.