Пенсії в Україні: російській полон зараховуватиметься в страховий стаж
Українці, які були у російському полоні, мають право на пільгову пенсію, інформує
Період, під час якого громадянин України перебував у полоні, зараховуватиметься до страхового стажу,
"Громадяни України, стосовно яких згідно із Законом України № 2010-ІХ встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню", - йдеться в повідомленні ПФ.
Страхові внески за них за весь період полону та протягом шести місяців після звільнення сплачуються із державного бюджету.
Законопроект передбачає, що період перебування у полоні зараховуватиметься до страхового пенсійного стажу, а також до страхового стажу роботи у шкідливих умовах, що дає право на призначення пільгової пенсії.