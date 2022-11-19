Пенсії в Україні: російській полон зараховуватиметься в страховий стаж

Українці, які були у російському полоні, мають право на пільгову пенсію, інформує ZN.ua.

Період, під час якого громадянин України перебував у полоні, зараховуватиметься до страхового стажу, повідомляє Пенсійний фонд України. Це передбачено Законом України від 26.01.2022 № 2010-ІХ "Про соціальний та правовий захист осіб, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України та членів їх сімей", що набув чинності сьогодні, 19 листопада.

"Громадяни України, стосовно яких згідно із Законом України № 2010-ІХ встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню", - йдеться в повідомленні ПФ.

Страхові внески за них за весь період полону та протягом шести місяців після звільнення сплачуються із державного бюджету.

Законопроект передбачає, що період перебування у полоні зараховуватиметься до страхового пенсійного стажу, а також до страхового стажу роботи у шкідливих умовах, що дає право на призначення пільгової пенсії.


Олена Середа, ZN.ua





Интересные новости
Ціни впадуть: де та як зміниться вартість вторинної нерухомості в УкраїніЦіни впадуть: де та як зміниться вартість вторинної нерухомості в Україні
Обмін валюти в Україні ускладнитьсяОбмін валюти в Україні ускладниться
Литва зібрала $250 тисяч на морський дрон для УкраїниЛитва зібрала $250 тисяч на морський дрон для України
Чорна п'ятниця в Україні цьогоріч триватиме 8 днівЧорна п'ятниця в Україні цьогоріч триватиме 8 днів
15 листопада Росія випустила по Україні ракет на $700-900 мільйонів — Forbes15 листопада Росія випустила по Україні ракет на $700-900 мільйонів — Forbes
Блок рекламы


Похожие новости
Попит на землю: в Україні спостерігається новий пік продажівПопит на землю: в Україні спостерігається новий пік продажів
В Кабміні озвучили суму міжнародної допомоги, наданої Україні з 24 лютогоВ Кабміні озвучили суму міжнародної допомоги, наданої Україні з 24 лютого
ЄС готується передати Україні енергетичне обладнання й іншу допомогу на 450 млн євроЄС готується передати Україні енергетичне обладнання й іншу допомогу на 450 млн євро
В Україні арештували 5 обленерго, підконтрольних російським олігархамВ Україні арештували 5 обленерго, підконтрольних російським олігархам
Канада надасть $34 млн військової допомоги УкраїніКанада надасть $34 млн військової допомоги Україні
Безробіття в Україні впало до рекордного мінімуму, у ВР назвали причинуБезробіття в Україні впало до рекордного мінімуму, у ВР назвали причину
Податки в Україні будуть такими, як у Євросоюзі: Гетьманцев повідомив про виведення економіки з тініПодатки в Україні будуть такими, як у Євросоюзі: Гетьманцев повідомив про виведення економіки з тіні
В Україні розробили «паралельну» мережу постачання електрикиВ Україні розробили «паралельну» мережу постачання електрики
Євро повзе нагору: актуальний курс валют в УкраїніЄвро повзе нагору: актуальний курс валют в Україні
Скільки коштував Росії масований удар по Україні 15 листопада: інфографікаСкільки коштував Росії масований удар по Україні 15 листопада: інфографіка
Последние новости
Подгружаем последние новости