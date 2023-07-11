Банківська таємниця не поширюватиметься на окремих фізичних та юридичних осіб

На сьогодні в Україні інформація про рахунки фізичних та юридичних осіб може бути розкрита лише за рішенням суду. У решті випадків банківська таємниця не розкривається. Однак невдовзі доступ до такої інформації можуть отримати Мін'юст та АРМА.

Кінець банківській таємниці: інформація про деякі рахунки стане доступною уряду

Це стане можливим, якщо Рада проголосує законопроект №9235. Цей документ передбачає деякі зміни до закону "Про банки та банківську діяльність".

Зокрема, у цьому законопроекті передбачено зміни, що стосуються доступу до банківської таємниці. Ініціатори законопроекту пропонують надати такий доступ представникам Мін'юсту, а також Нацагентству з питань розшуку активів, отриманих злочинним шляхом (АРМА). Щоправда, ці дві інституції матимуть лише обмежений доступ до банківської таємниці. Зокрема, Мін'юст хоче володіти інформацією про банківські рахунки заборонених політичних партій. А Нацагентство хотіло б отримати інформацію про рахунки підсанкційних осіб.

Кінець банківській таємниці: інформація про деякі рахунки стане доступною уряду

У пояснювальній записці до законопроекту йдеться, що Мін'юст не може повною мірою виконати рішення про заборону тієї чи іншої політичної сили, не маючи даних про грошові або майнові активи забороненої партії. Тільки маючи таку інформацію, Мін'юст міг би розпорядитися щодо стягнення цих активів у дохід держави.

Що стосується розкриття банківської таємниці на запит АРМА, то дозвіл поширюватиметься лише на банківські рахунки підсанкційних осіб, щодо яких застосовано санкцію-стягнення їхніх активів у дохід держави. Крім того, право на розкриття банківської таємниці поширюватиметься не лише на рахунки таких осіб, а й на інші активи, якими вони можуть опосередковано розпоряджатися.

Втім, є побоювання, що новий законопроект може стати інструментом зведення рахунків із політичними опонентами. І "під соусом" боротьби з ворогами держави просто вибиватиметься ґрунт з-під ніг потенційних суперників. Втім, будь-який закон може стати як інструментом творення, так і інструментом руйнування – залежно від того, в чиї руки він потрапить.

Нагадаємо, банки почали активно блокувати рахунки громадян у процесі фінмоніторингу. Водночас з'явилися рекомендації, як обійти фінмоніторинг та уникнути блокування банківської картки.


Марченко Любов, Тудей





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