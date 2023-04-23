Кіпр заблокував активи осіб та компаній, які допомагали РФ обходити санкції

Дані про осіб та компанії надали США та Велика Британія.

Кіпр заморозив активи осіб та компаній, які за даними США та Британії, допомагали російським олігархам обходити санкції проти РФ, введені за повномасштабне вторгнення в Україну, пише DW з посиланням на заяву комісара з фінансів Павлоса Іоанну телеканалу CyBC, інформує ZN.ua.

Кіпр заблокував активи осіб та компаній, які допомагали РФ обходити санкції
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Таким чином Кіпр реалізував санкції США та Великої Британії проти 13 фінансистів. Останні допомагали росіянам не лише оминати санкції, а й приховувати їхні фінансові активи. Серед підозрюваних кіпріоти, а також особи з кіпрським та російським громадянством.

Вказано, що незадовго до цього уряд Кіпру закликав місцеві банки дотримуватися санкцій проти РФ. Представник уряду країни Костянтинос Летімбіотіс заявив, що влада не зазнає порушень антиросійських обмежень, введених ЄС.

«Президент вимагає підготувати «дорожню карту» із переліком ефективних дій, які необхідно зробити. Ми повинні захистити довіру до нашої країни, ми не зазнаємо відступу від санкцій ЄС», – зазначив Летімбіотіс.





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