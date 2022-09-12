Ціна на газ для виробників тепла не підвищуватиметься до кінця квітня 2023 року — Шмигаль

Кабмін продовжив термін дії положення про спеціальні обов'язки (ПСО) на ринку природного газу до 30 квітня 2023 року. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

Ціна на газ для виробників тепла не підвищуватиметься до кінця квітня 2023 року — Шмигаль
Фото: informator.ua

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Тобто ціна на блакитне паливо для виробників тепла на цей період залишиться незмінною, що дозволяє місцевій владі так само не підвищувати тарифи на тепло та воду для населення.

Прем'єр також зазначив, що Україна разом із Європою готується до складного опалювального сезону та враховує всі можливі сценарії, які може підступно реалізувати Росія.

«Рішення уряду дозволить забезпечити надійне та безперебійне постачання природного газу та надійність функціонування ринку газу в Україні», — підсумував Шмигаль.

Нагадаємо

Мінфін писав про те, що міністри енергетики країн Євросоюзу в п'ятницю, 9 вересня, не домовилися про обмеження цін на російський газ.





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