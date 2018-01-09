В Киеве дорожают билеты в популярные музеи

В Киеве дорожают билеты в популярные музеи

С 10 января 2018 года повышается стоимость входных билетов в Национальном музее народной архитектуры и быта "Пирогов".

Об этом сообщили на сайте музея под открытым небом, который очень популярен среди киевлян.

Как узнала "Сегодня", билет  в музей для взрослых будет стоить 50 грн (было 40 грн), билет для детей от 10 до 17 лет – 30 грн (было 20 грн). Стоимость билета для детей от 7 до 10 лет с завтрашнего дня будет составлять 15 грн вместо 10 грн. В музее говорят, что подорожание плановое.

Сообщили об изменении цен с 1 января 2018 года и в Национальном музее им. Тараса Шевченко. Теперь входной билет стоит 35 грн, а для учеников, студентов, пенсионеров – 15 грн.

Напомним, в Киевраде предлагают создать музей археологии вместо торгового центра на Почтовой площади.




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