В Киеве дорожают билеты в популярные музеи
С 10 января 2018 года повышается стоимость входных билетов в Национальном музее народной архитектуры и быта "Пирогов".
Об этом сообщили на сайте музея под открытым небом, который очень популярен среди киевлян.
Как узнала "
Сообщили об изменении цен с 1 января 2018 года и в Национальном музее им. Тараса Шевченко. Теперь входной билет стоит 35 грн, а для учеников, студентов, пенсионеров – 15 грн.
Напомним, в Киевраде предлагают создать музей археологии вместо торгового центра на Почтовой площади.
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