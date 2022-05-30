Работа в Украине во время войны: популярные вакансии

Спустя три месяца войны рынок вакансий в Украине постепенно оживает. Часть предприятий заработала и снова нанимает на работу специалистов. Аналитики кадрового портала grc.ua проанализировали, кто сейчас самый востребованный на рынке труда, и какие зарплаты предлагают украинцам в военное время.

На сегодняшний день количество вакансий на рынке труда в Украине меньше, чем до войны. Уровень зарплат во многих сферах снизился, однако, не во всех.

Сайты по поиску работы предлагают в мае больше всего вакансий в таких сферах:

продажи - 19,6%;

IТ, интернет и телеком - 15,6%;

транспорт и логистика - 8,1%;

рабочий персонал - 6,4%;

маркетинг, реклама и PR - 5,6%;

медицины и фармацевтики - 5,1%;

строительной отрасли - 4,7%;

производства и сельского хозяйства - 4,2%;

бухгалтерского и управленческого учета (3,7%).

Также в Украине растет количество вакансий для строителей, инженеров и архитекторов. А вот сложнее всего сейчас найти работу страховщикам, юристам, педагогам, тренерам и работникам сферы общественного питания.

Если делать срез по областям, то больше всего вакансий предлагают в Киеве , Львовской, Днепропетровской, Одесской, Ивано-Франковской и Черкасской областях.

Что касается зарплат, то в Киеве предлагают максимальные заработные платы – в среднем 29 200 гривен. Во Львове средняя оплата труда – 21 600 гривен. Тройку лидеров замыкает Полтавская область. Там работодатели обещают сотрудникам 22 300 гривен в месяц.

Ранее сообщалось, что в Украине в скором времени появится единая база вакансий.