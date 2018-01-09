«Київводоканал» таки злив «прокладці» 19 мільйонів на паршиві насоси по завищеній ціні

ПрАТ «АК «Київводоканал» 29 грудня уклало угоди з ТОВ «СК групс» на реконструкцію систем дозування коагулянту на ОВС-3 та ОВС-1 Деснянської водопровідної станції на суму 18,87 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Левову частку в вартості закупівлі становить вартість насосів. Наприклад, по ОВС-3 на комплектну станцію дозування розчинів коагулянтів припадає 7,62 млн грн. з загальної суми підряду 9,75 млн грн.

Разом з тим, вказана марка насосів Grundfos 2 DMX 765-3/2 не відповідає вимогам самого замовника. Раніше «Київводоканал» вже двічі намагався провести тендери на реконструкцію Деснянської станції. І тоді в ході оскаржень в АМКУ було самим замовником вказано, що ці насоси не відповідають технічним вимогам по тиску.

«Київводоканал» таки злив «прокладці» 19 мільйонів на паршиві насоси по завищеній ціні

 

Тоді ці насоси пропонувало ТОВ «НПП Лаваль». У нинішньому тендері ця фірма також взяла участь, однак програла його єдиному конкуренту «СК групс» з різницею пропозицій піввідсотка, не знизивши ціну на аукціоні жодної копійки. Відтак формальна економія на тендерах склала 0,6%.

Обидва учасника київських торгів зареєстровані у Дніпрі. Засновниками «Лавалю» є Ірина Філатова та колись прописаний з нею в одній квартирі екс-керівник дніпропетровського «Облводоканалу» Валерій Молочков.

«СК Групс» зі статутним капіталом 1 тис грн. записано на Олександра Степанишина з Рівненської області. Фірма неодноразово фігурувала у кримінальних провадженнях щодо сумнівного поводження з бюджетними коштами. Наприклад, фірма «СК групс» фігурувала у провадженні №12015040000000707 серед кількох десятків фірм, які отримали гроші від компанії «Омега СК». Ця фірма була підрядником Дніпропетровської ОДА по реконструкції систем водопостачання села Романкове і з нею були підписані акти виконаних робіт з завищеними об’ємами та вартістю.

На нинішні тендери «Київводоканалу» «СК групс» не загрузила фінансову звітність.

«СК групс» раніше брало участь у тендерах, вигравши сім підрядів на загальну суму 1,91 млн грн. Нинішні підряди є найбільшими в історії фірми.

Представником «СК групс» на тендерах є Вадим Магонець, який на виборах 2012 року був офіційним представником дніпропетровського бізнесмена Олександра Конопелькіна (ТОВ «Альбатрос», «Україна-Вперед» Наталі Королевської).

Нагадаємо, на попередніх тендерах «Київводоканалу» фірма «Промтехвод» доводила через Антимонопольний комітет, що замовник встановлює дискримінаційні вимоги для закупівлі насосів по вдвічі завищеній ціні.

Цього разу фірма не взяла участь через умови, які дозволяють замовнику ускладнити небажаному переможцю отримання коштів по договору. Наприклад, норма «Оплата виконаних робіт проводиться Замовником не менше ніж через 45 (сорока п’яти) календарних днів з дати підписання Сторонами Актів приймання виконаних будівельних робіт та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт за минулий період» означає, що замовник може оплатити роботи через будь-який період, довший від 45 днів. Наприклад, через десять років.


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